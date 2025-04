Cão farejador localiza cocaína e maconha em bagageiro de ônibus em Itumbiara

Uma operação integrada entre o Comando de Operações de Divisas (COD) e o Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães) resultou, neste domingo (27), na prisão de um traficante e na apreensão de diversas porções de cocaína e maconha no Sul de Goiás.

Durante fiscalização em um ônibus que fazia o trajeto Curitiba (PR)–Goiânia (GO), agentes contaram com o apoio do cão farejador Chacal, que localizou uma mochila escondida no bagageiro do veículo. Dentro da mochila, os policiais encontraram várias porções de cocaína e maconha, já preparadas para a comercialização, além de meia peça de maconha prensada.

De acordo com a Polícia Militar, a droga apreendida teria origem em Ribeirão Preto (SP) e seria distribuída na capital goiana. O responsável pelo entorpecente foi identificado, preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Itumbiara para os procedimentos legais.

A ação reforça a estratégia de integração entre unidades especializadas no combate ao tráfico de drogas no estado de Goiás.

Resumo da ocorrência:

01 indivíduo conduzido

Várias porções de cocaína apreendidas

Várias porções de maconha apreendidas

Meia peça de maconha apreendida