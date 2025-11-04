search
Capital tem dia de calor moderado e previsão de pancadas de chuva

As condições indicam a continuidade do período chuvoso típico da primavera, com possibilidade de chuva forte em áreas isolada


A terça-feira (4) será de tempo instável na capital, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). A temperatura mínima prevista é de 21°C e a máxima chega a 30°C, ambas com tendência estável. A umidade relativa do ar varia entre 60% e 100%, o que mantém o tempo abafado ao longo do dia.

Durante manhã, tarde e noite, o céu deve permanecer com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em diferentes pontos da capital. Os ventos sopram de noroeste a oeste pela manhã, de oeste a sudoeste à tarde e de nordeste a norte à noite, com intensidade fraca a moderada.

As condições indicam a continuidade do período chuvoso típico da primavera, com possibilidade de chuva forte em áreas isoladas.

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (INMET)

