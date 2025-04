CEAP-SOL abre processo seletivo para cadastro reserva em 27 cargos

O Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade (CEAP-SOL), unidade da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) sob gestão do Instituto Sócrates Guanaes, abriu processo seletivo para formação de cadastro reserva em 27 cargos assistenciais e administrativos. Os salários variam entre R$ 1.345,89 e R$ 6.749,41, de acordo com a função e carga horária previstas em edital.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente e nos dias 14, 15 e 16 de abril, das 9h às 14h, na sede da unidade, localizada na Avenida Veneza, Quadra 62, Lote 1/10, no Jardim Europa, em Goiânia.

Os interessados devem acessar o site www.isgsaude.org.br para obter todas as informações contidas no edital. No momento da inscrição, é necessário apresentar a ficha de inscrição devidamente preenchida, junto aos documentos exigidos (originais e cópias), conforme detalhado no Edital 002/2025. O processo seletivo é gratutio e conta com duas etapas, a primeira através da análise curricular e a segunda prova oral de conhecimento técnico, ambas de caráter classificatório e eliminatório.

Confira os cargos disponíveis no Edital 002/2025:

Analista Administrativo • Analista de Departamento Pessoal • Analista de Gestão de Pessoas • Analista Financeiro/Custos • Analista de TI • Assistente Administrativo • Auxiliar Administrativo • Auxiliar de Farmácia • Auxiliar de Lavanderia • Biomédico • Enfermeiro • Enfermeiro Regulador • Enfermeiro SCIH – Serviço de Controle de Infecção Hospitalar • Enfermeiro de Educação Continuada • Farmacêutico • Faturista • Fisioterapeuta • Fonoaudiólogo • Médico do Trabalho • Psicólogo Hospitalar • Técnico de Enfermagem • Técnico de Enfermagem do Trabalho • Técnico de Nutrição • Técnico de Saúde Bucal • Técnico de Segurança do Trabalho • Técnico de TI • Terapeuta Ocupacional

