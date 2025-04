Leandro Vilela lança 1ª edição do Mutirão de Aparecida em 2025

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela (MDB), lança nesta terça-feira (8), às 8h30, a primeira edição do Mutirão de Aparecida em 2025. A cerimônia de abertura será realizada na Praça do Ginásio de Esportes, localizada na Avenida 8 com a Rua 11, no setor Jardim Tiradentes — bairro que completa 35 anos no próximo dia 21 de abril.

Durante toda a semana, equipes das secretarias municipais vão atuar de forma intensiva na região, com a oferta de serviços de zeladoria e infraestrutura, como tapa-buracos, limpeza de bocas de lobo, pintura de meio-fio, varrição, poda de árvores, roçagem, retirada de entulhos, sinalização viária e revitalização de praças.

A programação do mutirão será encerrada no sábado (12), com um grande dia de atendimento direto à população na Escola Municipal Valdir Gonçalves. Serão oferecidos serviços de saúde, como consultas oftalmológicas e atendimentos odontológicos, além de cadastro para vagas de emprego, orientação social e outras ações de cidadania.