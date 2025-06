Centro de Apoio ao Romeiro será entregue um dia antes do início da romaria

O Governo de Goiás inaugura no próximo dia 26 de junho o novo Centro de Apoio ao Romeiro, instalado no KM 10 da Rodovia da Fé (GO-060), entre Goiânia e Trindade. A estrutura faz parte da operação especial para acolher os milhares de fiéis que participam da tradicional Romaria do Divino Pai Eterno. Com 4,2 mil metros quadrados, o espaço funcionará ininterruptamente de 27 de junho a 6 de julho, oferecendo apoio completo aos peregrinos.

O centro contará com rede wi-fi gratuita, banheiros, área de descanso e uma capela, além de distribuir lanches e bebidas quentes e frias ao longo de todo o dia. Entre os itens ofertados estão pão com manteiga, pão com mortadela, leite com canela, café e chá. A expectativa é acolher mais de 400 mil romeiros durante os dez dias da romaria.

Além disso, o Centro de Apoio ao Romeiro terá suporte da Secretaria Municipal de Saúde de Trindade, que manterá médicos de plantão e equipes preparadas para realizar aferições de pressão e testes de glicemia. A estrutura de segurança também será reforçada com base da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, com equipes de resgate e ambulâncias disponíveis 24 horas por dia.

A ação é coordenada pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e pelo Goiás Social, que mobilizam voluntários, colaboradores e bolsistas para manter o funcionamento da estrutura. A primeira-dama Gracinha Caiado, coordenadora do programa, destaca que o objetivo é garantir dignidade, respeito e conforto aos romeiros, que fazem do evento um dos maiores do Brasil.

Com apoio de empresas privadas e órgãos do estado, o centro já se consolidou como parte essencial da romaria. Em 2024, mais de 430 mil pessoas foram atendidas no local. Neste ano, a meta é superar esse número com ainda mais organização, cuidado e acolhimento para quem segue a pé em direção a Trindade movido pela fé.