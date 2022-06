Cerveja Tiger chega em Goiás e Tocantins

A cerveja puro malte Tiger, criada em Singapura, em 1932 e presente em mais de 50 países, chega aos estados de Goiás e Tocantins. A Coca-Cola Bandeirantes traz com exclusividade, o relançamento da cerveja puro malte Tiger para o mercado onde atuamos. Bebida do Grupo Heineken, Tiger combina a intensidade do puro malte com a refrescância da cerveja, ideal para o paladar do clima tropical dessas regiões.

Tiger está disponível nas prateleiras em duas embalagens: lata de 350ml e garrafa de 600ml. Atualmente, a cerveja é uma das cinco principais marcas globais do Grupo Heineken e propõe atingir os zillenials maiores de 18 anos, ou young millenials como também são chamados. Trata-se de uma das cervejas mais internacionais da Ásia, com mais de 40 premiações conquistadas, entre elas o World Beer Cup.

O Grupo Heineken busca expandir a sua participação no segmento mainstream puro malte, no qual é pioneiro no Brasil com Amstel desde 2015, por meio do lançamento da Tiger. A marca iniciou a entrada no mercado brasileiro pela Região Sul, em julho de 2021.