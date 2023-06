Cinema leva crianças a refletir preservação e sustentabilidade em Aparecida

A Prefeitura de Aparecida e a Topada Artes realizaram na manhã desta segunda-feira, 05, a exibição de sete filmes com temática ambiental para alunos do 4º e 5º ano da Escola Municipal Guiomar Rosa de Oliveira, localizada no Jardim Maria Inês.

A programação é realizada no Cineflix do Aparecida Shopping de 5 a 7 deste mês, no período matutino, em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente.

Cerca de 130 crianças assistiram os curtas-metragens nesta segunda-feira e gostaram da programação. “Eu gostei bastante dos filmes que mostraram a natureza e o cuidado que a gente tem que ter”, afirmou a estudante Larissa de Jesus.

“O cinema ambiental é mais uma forma de levar conscientização ambiental, atrativo cultural e conhecimento. Ações como essa são importantes e as crianças gostam muito”, afirmou a diretora da escola, Keila Pereira.

A coordenadora de Educação Ambiental de Aparecida, Kamilla Giacomet, afirma que a programação é mais uma forma de trabalhar educação ambiental com as crianças. “A proposta é envolver conscientização ambiental por meio do cinema. Assim a gente consegue trabalhar o meio ambiente de forma atrativa para a criançada”, afirmou.

Participaram do cinema ambiental os professores Dayana Menezes, Juliano Frederico, Edinei Rodrigues, Clélia Carvalho, Karla Oliveira; e os residentes em Pedagogia Rayssa Caroline e Kállita Kariny.

A programação continua nesta terça e quarta, das 9h às 10h30, com adolescentes do projeto Guarda Mirim, alunos da Escola Municipal São Francisco de Assis e Centro Marista Divino Pai Eterno (Cemadipe). O cinema ambiental tem a parceria das secretarias de Meio Ambiente e Cultura; Aparecida Shopping, Cineflix e Topada Artes.