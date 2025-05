O Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), em Goiânia, realizou com sucesso no sábado (10) uma delicada cirurgia de separação das gêmeas siamesas Kiraz e Aruna. O procedimento foi conduzido pelo cirurgião pediátrico e deputado federal Zacharias Calil (UB-GO), referência nacional em operações desse tipo.

As irmãs permanecem internadas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com quadro clínico estável, conforme boletim divulgado neste domingo (11) pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO). Ambas seguem em ventilação mecânica e em dieta zero, sendo monitoradas continuamente por uma equipe multiprofissional. O período pós-operatório é considerado crítico.

A cirurgia exigiu uma complexa abordagem multidisciplinar, diante da fusão dos fígados e de outras alterações anatômicas compartilhadas pelas gêmeas siamesas. O procedimento se estendeu até a madrugada de domingo e envolveu diversas etapas, desde a separação dos órgãos até a reconstrução das estruturas expostas.

“Terminamos agora a separação das cianezas e vamos para a sétima etapa, que é a reconstrução. Uma cirurgia muito complexa, muito difícil mesmo, trabalhosa, demorou demais, fígado muito pesado, tinha também várias alterações anatômicas. Mas conseguimos. É uma equipe brilhante”, relatou Calil, em vídeo gravado à 1h24 da manhã, logo após o procedimento.