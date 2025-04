Com uma semana de operação, CCO já registra mais de 4,7 mil autuações

O Centro de Controle Operacional (CCO) da Prefeitura de Goiânia completou sua primeira semana de funcionamento com impacto direto na fluidez do trânsito e na segurança viária. Implantado pela Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET), o sistema inteligente de mobilidade urbana tem possibilitado ações rápidas em pontos de congestionamento e fiscalização mais rigorosa das infrações.

Atualmente, câmeras de modelo PTZ (com giro de 360° e zoom de longo alcance) são usadas no monitoramento do trânsito. Elas ajudam a monitorar locais onde acontecem acidentes, pontos com mais congestionamentos e outros. As câmeras, localizadas nas imediações do Parque Vaca Brava, estão aptas a realizar autuações. Por meio delas, os agentes flagraram, somente nesta primeira semana, estacionamento em local proibido (578 infrações), estacionamento sobre o passeio (223 infrações) e uso de celular ao volante (673 infrações). Também já foi possível recuperar veículos através da fiscalização por câmeras.

Já percebemos mudança no comportamento dos condutores. No início, era comum flagrarmos motoristas ao celular, mas a presença do monitoramento tem surtido efeito. A tendência é que essas infrações diminuam ainda mais”, afirma o secretário de Engenharia de Trânsito, Tarcísio Abreu.

Além disso, radares fixos estão operando na cidade, sendo que alguns ainda passam por fase de aferição e testes. Esses equipamentos registraram: 1.656 autos por excesso de velocidade, 954 por avanço de faixa e 662 por avanço de sinal vermelho, totalizando 3.272 autos de infração em apenas uma semana.

Mais segurança

O objetivo maior deste sistema é garantir que as leis sejam respeitadas e que o trânsito possa fluir com o menor número de ocorrências possíveis. Com um maior cumprimento das leis, veículos e pedestres terão maior segurança ao trafegar nas ruas da capital, prevenindo acidentes e salvando vidas.

Os dispositivos instalados na Avenida Universitária e Rua 10 já estão em fase de aferição e deverão operar nos próximos 15 dias. Com a conclusão do projeto, prevista para final de julho, Goiânia passará a contar com 280 radares e 100 câmeras, distribuídos estrategicamente para garantir o monitoramento integral do sistema viário. Além disso, quatro radares móveis estarão à disposição dos agentes de trânsito para uso em pontos críticos, conforme a necessidade.

Por meio das câmeras e radares, também é feita uma leitura automática de placas veiculares, que integram um sistema de cerco eletrônico que possibilita a recuperação de veículos com registro de furto e roubo. Com a leitura das placas, é possível rastrear a rota do veículo em tempo real, identificar placas clonadas e montar um histórico de movimentação, o que auxilia nas investigações das forças de segurança.

