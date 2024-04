Começa nesta sexta a 4ª edição do Café Fest

Começa hoje, 19, e segue até domingo ,21, a 4ª edição do Café Fest o Shopping Cerrado em Goiânia. A programação está bem diversificada, abordando temas como ESG, Roda de Sabores, Mercado Consumidor, Cadeia Produtiva do Café, e envolvendo vários atores do segmento, desde produtor até o consumidor final. Um dos atrativos desta quarta edição é o “open-café”, onde os visitantes terão a chance de saborear diferentes tipos de cafés especiais, de espressos a cappuccinos.

Sabores e Aromas é o tema escolhido para essa edição. O objetivo é a experiência sensorial do café especial, utilizando a roda de sabores como principal referência para explorar as diversas possibilidades de sabores e aromas que o café pode entregar ao conversar também com outros alimentos. O Café Fest é realizado pela cafeteria Estação 14 – Escola de Barista. Tem patrocínio do Shopping Cerrado, Goiás Turismo, Linq Telecom e Lopes Marketing. Apoio do SEBRAE-GO, Sesc, Abrasel-GO, Sindibares, Bunn, Aura e BSCA.

INGRESSOS

Os ingressos para a 4ª Edição do Café Fest já estão sendo vendidos pelo Sympla e também na portaria durante o evento no Shopping Cerrado. O valor para um dia será de R$30 ou de R$ 50 para o passaporte de entrada durante os três dias de festival. Além da entrada, o ingresso dá direito a degustação de cafés especiais, ao conteúdo das palestras e aos shows.

SHOWS

Na sexta, dia 19, a partir de das 19h será realizado o Sarau do Luiz. Esse evento sempre acontece na Cafeteria Luiz Café Conceito e terá essa edição especial durante o Café Fest com artistas convidados. Já no domingo a partir de 18h é a vez da Banda Mr. Gyn com hits consagrados como “Sonhando” e “Minha Juventude” e o melhor do Pop Rock.

COMPETIÇÕES

No sábado, dia 20, durante o Café o Café Fest será realizado a Copa MUY – Cup Tasters. O campeonato vai selecionar os melhores degustadores de café, avaliando a habilidade dos competidores em diferentes xícaras de café filtrado, em uma prova as cegas. O evento será para baristas e amadores. O grande campeão dessa competição irá ganhar uma imersão com o barista, Dionathan Antunes de Almeida, que conquistou o título de Campeão Mundial de Cup Taster 2024 durante a a Specialty Coffee Expo, feira de cafés especiais realizada em Chicago, EUA.

Ainda durante o evento também acontecerá a competição de Latte Art que vai escolher o melhor barista na arte de desenhar com leite vaporizado no café espresso. A arte de desenhar no café tem conquistado espaço nas cafeterias do Brasil o público poderá acompanhar essa competição entre os baristas.