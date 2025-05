Comércio vai oferecer banheiros e refeitórios para garis

O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel, participa nesta sexta-feira (16/5), às 14h, da solenidade de assinatura do Termo de Cooperação entre a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), o Ministério Público do Trabalho em Goiás (MPT-GO), a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Goiás (Fecomércio-GO) e outras 21 entidades representativas do setor comercial. A iniciativa tem como objetivo assegurar aos trabalhadores da limpeza urbana, como garis e varredores de rua, acesso a condições adequadas de higiene e alimentação durante o exercício de suas atividades.

O termo prevê que estabelecimentos comerciais vinculados às entidades parceiras disponibilizem instalações sanitárias e espaços apropriados para as refeições dos garis e outros profissionais da limpeza urbana. A Fecomércio-GO e os sindicatos envolvidos se comprometem a divulgar e estimular a adesão ao acordo entre seus filiados, como parte de uma ação coletiva em prol da valorização do trabalho urbano.

A medida integra o processo de reestruturação da Comurg e representa uma articulação conjunta entre poder público, setor produtivo e sociedade civil para promover um ambiente de trabalho mais digno, seguro e humanizado para os garis. O presidente da Comurg, Cleber Aparecido Santos, reforça o caráter social do projeto e a importância do engajamento institucional para garantir melhores condições aos trabalhadores que atuam nas ruas da capital.

