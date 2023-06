Comitê para apoiar empresários locais é criado em Caldas Novas

Na manhã desta quarta-feira, 14, o prefeito Kleber Marra estabeleceu o Comitê de Melhoria do Ambiente de Negócios em Caldas Novas, na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sede). O objetivo é simplificar o processo de registro e legalização de empresas e empreendedores. O comitê, composto por diversas secretarias e entidades municipais e estaduais, visa impulsionar o empreendedorismo na região.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Cláudio Alvarenga, 75% dos CNPJs no Brasil pertencem a pequenos ou microempresários, que são os mais vulneráveis e necessitam de apoio governamental, como acesso a linhas de crédito, qualificação, treinamento e, principalmente, redução da burocracia.

Durante o evento, foi apresentado o projeto da Praça do Empreendedorismo, localizada em frente ao Terminal Rodoviário do Centro, que contará com sinal 5G. O espaço abrigará a sede da secretaria, além de oferecer cursos de qualificação do Cotec e os projetos Mais Empregos, Mais Créditos e Sala do Empreendedor.

“Essa iniciativa é inédita no Brasil, pois concentrará todos os atendimentos voltados à classe empresarial de Caldas Novas, promovendo a integração e a cooperação entre os órgãos e entidades envolvidos no processo de registro e legalização de empresas”, explicou Cláudio.