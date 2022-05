Conab destaca a produção de girassol em maio

Da redação

A nova edição do Agro em Dados já está disponível no site da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa). O boletim deste mês de maio destaca a produção de girassol em Goiás. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a estimativa para a safra 2021/2022 é de aumento de 97,0% em volume, 25,0% em área plantada e 57,4% em produtividade média, na comparação com o ciclo anterior. As 39,4 mil toneladas do grão projetadas para a safra atual representam o terceiro melhor resultado da série histórica da Conab e mantém Goiás como primeiro colocado no ranking nacional de produtores, entre todos os Estados e o Distrito Federal.

“Somos responsáveis por dois terços da produção nacional, e há espaço no mercado para crescer ainda mais”, ressalta o superintendente de Produção Rural Sustentável da Seapa, Donalvam Maia. Ele lembra que o girassol é cultivado tradicionalmente como cultura de segunda safra no Brasil e destinado principalmente à produção de óleo comestível. Em 2021, o País importou 53,7 mil toneladas do produto. Além de números e análises sobre a cultura, o Agro em Dados traz o ranking dos municípios goianos que mais produzem girassol no Estado. A maioria deles está localizada na região Sul.

O boletim de maio atualiza ainda os dados de comércio exterior e as estimativas de Valor Bruto de Produção (VBP) para bovinos, suínos, frangos, lácteos, soja e milho. Um capítulo especial aborda o trabalho da Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa), com detalhes do calendário de vacinação contra febre aftosa e raiva dos herbívoros em 2022. A primeira etapa começou em 1º de maio e segue até o fim do mês. A segunda etapa está marcada para novembro. A campanha deste ano é especial porque, de acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), será a última para Goiás e mais seis unidades federativas.

Saiba mais

O Agro em Dados é produzido pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa). O levantamento e a edição das informações estão sob a responsabilidade da Gerência de Inteligência de Mercado da Superintendência de Produção Rural Sustentável. As fontes são: Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea-Esalq/USP), Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater), Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás (Ifag), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e Ministério da Economia. A periodicidade é mensal.