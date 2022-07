Conab realiza pesquisa de campo sobre cana-de-açúcar

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) estará em campo para realizar o levantamento de dados da safra de cana-de-açúcar nos estados de Tocantins, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Maranhão, São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Paraná e Mato Grosso entre os dias 11 e 23 de julho.

Os números apurados servirão de base para o 2º Levantamento da Safra 2022/2023, previsto para 19 de agosto.

Os dados analisados nos estados referem-se a variáveis como: área plantada, perspectivas de produtividade média, influência das condições climáticas, evolução de colheita e plantio, destinação da cana esmagada, produção de etanol e açúcar, bem como aspectos mercadológicos.

De acordo com os dados mais recentes, divulgados no 1º levantamento da Safra 2022/23, a produção total de cana-de-açúcar no país está estimada em 596,06 milhões de toneladas. Entre os maiores estados produtores sucroalcooleiros do Brasil estão São Paulo (301,38 milhões de toneladas), Goiás (74,54 milhões de toneladas) e Minas Gerais (67,03 milhões de toneladas).