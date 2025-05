Gestão Mabel convoca conferências para discutir direitos da população LGBTI+ e igualdade racial em Goiânia

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, Assistência Social e Direitos Humanos, convocou duas conferências voltadas à promoção de direitos e ao enfrentamento das desigualdades sociais: a 2ª Conferência Municipal dos Direitos das Pessoas LGBTI+ e a V Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial.

As convocações foram publicadas no Diário Oficial do Município nesta sexta-feira (16), por meio dos decretos assinados pelo prefeito Sandro Mabel (UB), e prevê a participação social na formulação de políticas públicas inclusivas e com o enfrentamento das discriminações às pessoas que compõem minorias políticas em Goiânia e Região Metropolitana.

Direitos LGBTI+

Marcada para os dias 24 e 25 de maio, a 2ª Conferência Municipal dos Direitos das Pessoas LGBTI+ reunirá representantes da sociedade civil, poder público, movimentos sociais e demais interessados em debater propostas que visam o fortalecimento das políticas públicas voltadas à população LGBTI+. O encontro será realizado em formato regionalizado, possibilitando também a participação dos municípios vizinhos.

Entre os objetivos centrais da conferência estão a formulação de diretrizes para políticas públicas de enfrentamento à discriminação e a contribuição direta na elaboração do Plano Nacional de Promoção dos Direitos Humanos e da Cidadania LGBTI+. Ao todo, o evento contará com 150 participantes, sendo 50 delegados titulares, com possibilidade de ampliação para até 60, além de suplentes.

A coordenação dos trabalhos ficará sob responsabilidade da Superintendência de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas de Goiânia, com apoio da Comissão Organizadora especialmente criada para o evento.

Igualdade Racial

Já no dia 21 de maio, ocorre a V Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial, espaço voltado ao debate sobre as políticas públicas de enfrentamento ao racismo, valorização da cultura afro-brasileira e proteção dos direitos de povos e comunidades tradicionais, como quilombolas, indígenas, ciganas e praticantes de religiões de matriz africana.

A conferência pretende propor diretrizes que alimentem o Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial, além de revisar e atualizar as propostas oriundas de conferências anteriores. Com estimativa de participação de 100 pessoas, o evento terá 30 delegados com direito a voto e igual número de suplentes, reafirmando o caráter democrático e participativo do encontro.