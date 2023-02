Confira o que abre e fecha no Carnaval em Goiás

O Governo de Goiás decretou ponto facultativo na segunda-feira, 20, véspera de carnaval, e também na Quarta-feira de Cinzas, quando as repartições públicas funcionarão somente após às 14h. Com o decreto, algumas unidades terão seus horários de atendimento alterados. A medida não impacta atividades consideradas essenciais, como unidades de saúde, de policiamento civil e militar e de bombeiro militar. Órgãos como as secretarias de Economia e Administração utilizarão o recesso para realizar manutenções em sistemas de informação. Confira como ficarão os atendimentos:

Vapt Vupt

As unidades que possuem expediente aos sábados (em Goiânia e Aparecida de Goiânia) terão funcionamento normal, das 8h às 13h. Na segunda-feira, 20, as agências de todo o estado estarão fechadas, assim como na terça-feira, 21, de Carnaval. Na Quarta-feira de Cinzas, as unidades retomam o expediente normal, a partir das 8h.

Mesmo com as unidades fechadas, os usuários poderão realizar serviços por meio da plataforma virtual Expresso (expresso.go.gov.br), que disponibiliza mais de 100 opções de serviços públicos estaduais de forma online.

Detran

A sede estará fechada do dia 18 até o dia 21 e retomará as atividades na quarta-feira, 22, a partir das 14h. No período, devido à manutenção nos sistemas de informática da Secretaria da Economia, não será possível dar baixa em pagamentos de guias em atraso, como IPVA. Contribuintes nessa situação deverão quitar parcelas até sexta-feira, 17, para evitar apreensões em caso de fiscalização.

Ceasa

As Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa Goiás) estarão abertas ao público normalmente no sábado, 18, e segunda-feira, 20, das 4h às 14h. Na terça-feira, 21, de Carnaval não haverá atendimento, retornando ao funcionamento normal na quarta-feira, 22, das 4h às 14h. O setor administrativo funcionará somente na quarta-feira, 22, conforme decreto.

Saneago

Equipes da Companhia Saneamento de Goiás S/A (Saneago) manterão os trabalhos operacionais nas ruas visando o atendimento de demandas e a realização de serviços. Já o atendimento ao cliente para informar vazamentos, consultar faturas, entre outros, será garantido de forma remota, com suporte 24 horas. Os interessados devem procurar os seguintes canais: Central, pelo número 0800 645 0115; WhatsApp, (62) 3269-9115; e chat on-line pelo site www.saneago.com.br.

Unidades culturais

Em Goiânia, o Museu Pedro Ludovico estará aberto no sábado, 18, e domingo, 19, das 9h às 12h e das 13h às 17h, com entrada gratuita. Na segunda e na terça-feira, 20 e 21, o museu estará fechado, abrindo novamente às 14h do dia 22.

O Palácio Conde dos Arcos, na cidade de Goiás, abrirá no sábado, 18, das 8h às 17h, e no domingo, 19, das 8h às 13h. Na segunda e terça-feira, 20 e 21, o funcionamento será das 8h às 17h. Já na Quarta-feira de Cinzas, 22, a unidade estará fechada. As demais unidades culturais administradas pelo Governo de Goiás permanecerão fechadas até quarta-feira.