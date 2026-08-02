Economia e Negócios

Senac Goiás qualifica profissionais em marketing e IA para a moda

Cursos abordam inteligência artificial, branding, redes sociais e estratégias de comercialização para empreendedores, lojistas e profissionais do setor fashion


Dhayane Marques Por Dhayane Marques em 02/08/2026 - 17:15

Foto: Divulgação/Senac

A presença digital deixou de ser um diferencial e passou a ser uma necessidade para marcas de moda que desejam crescer em um mercado cada vez mais competitivo. Com foco nesse cenário, o Senac Goiás promove, entre setembro e outubro, duas capacitações voltadas ao uso estratégico do marketing digital e da inteligência artificial para impulsionar negócios do segmento fashion.

As formações serão realizadas na unidade Senac Cora Coralina, em Goiânia, e reúnem conteúdos voltados à inovação, comunicação, posicionamento de marca e vendas on-line. As inscrições já estão abertas.

Uma das capacitações é o curso Marketing de Moda com Ênfase em Marketing Digital, conduzido pela designer Paloma Gomes. Com carga horária de 40 horas, o treinamento apresenta ferramentas para fortalecer marcas, desenvolver estratégias de branding, produzir conteúdo para redes sociais e ampliar a presença digital de empresas, confecções, brechós, lojas e marcas autorais.

Além das estratégias de comunicação, os participantes conhecerão recursos tecnológicos aplicados ao mercado da moda, incluindo o uso da inteligência artificial na criação de campanhas, imagens e conteúdos para diferentes plataformas digitais.

Já nos dias 25 e 26 de setembro, o especialista em inovação Paolo Petrelli ministra o curso Social Commerce de Moda: da Criação de Imagem aos Agentes de IA. A capacitação demonstra como a inteligência artificial pode ser incorporada às rotinas comerciais para automatizar processos, personalizar o atendimento ao cliente e aumentar a eficiência das vendas realizadas pela internet.

Voltado para empreendedores, comerciantes, gestores de marcas, criadores de conteúdo e profissionais que atuam com e-commerce, o curso apresenta aplicações práticas da IA na produção de imagens comerciais e no desenvolvimento de soluções inteligentes para o relacionamento com os consumidores.

Para o presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac Goiás, Marcelo Baiocchi Carneiro, investir em qualificação é essencial para acompanhar as mudanças do mercado.

“O setor da moda passa por uma transformação acelerada, impulsionada pela tecnologia. Nossa proposta é oferecer formações que aproximem os profissionais das ferramentas mais atuais e ampliem sua capacidade de inovação e competitividade”, afirma.

O diretor regional do Sesc Senac Goiás, Leopoldo Veiga Jardim, destaca que as capacitações foram estruturadas para oferecer conhecimento aplicável à realidade das empresas.

“Os participantes terão contato com metodologias que permitem transformar conhecimento em resultados concretos, fortalecendo marcas, ampliando vendas e tornando os negócios mais preparados para os desafios do mercado digital”, ressalta.

As inscrições podem ser realizadas pelo WhatsApp do Senac Goiás, no número (62) 3219-5154.

Serviço
Curso – Marketing de moda – com ênfase em marketing digital
Instrutora: Paloma Gomes
Data: 15/09 a 1º/10/26
Horário: das 19h às 22h
Carga horária: 40h
Investimento: 6 parcelas de R$ 93,33
 
Curso – Social Commerce de Moda – da criação de imagem aos agentes de inteligência artificial (IA)
Instrutor: Paolo Petrelli
Datas e horários: 25/09, das 18h às 22h; e 26/09, das 9h às 18h
Carga horária: 12 horas
Investimento: 6 parcelas de R$ 105,00
 
Local: Senac Cora Coralina
Endereço: Avenida Independência, nº 1.002, Setor Leste Vila Nova – Goiânia (GO)
Inscrições: WhastApp: (62) 3219-5154.
Dhayane Marques

Dhayane Marques é jornalista formada pela PUC-GO. Atualmente é Diretora de Programas da TV Pai Eterno e repórter no jornal Tribuna do Planalto e Tribuna de Anápolis, nas editorias de cidades, educação, economia, agro, diversão e arte.

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