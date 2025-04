Confira o que abre e fecha nos órgãos públicos durante os feriados da Semana Santa e Tiradentes

O feriado prolongado provocará mudanças no funcionamento de repartições públicas estaduais em Goiás. O Decreto 10.659, assinado pelo governador Ronaldo Caiado e publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) no dia 17 de março, determina ponto facultativo na quinta-feira (17/4), véspera do feriado nacional da Sexta-feira Santa (18/4). Com isso, o expediente normal será retomado na terça-feira (22/4), após o feriado de Tiradentes.

Ainda segundo o disposto no documento, a medida não se aplica aos órgãos e unidades cujas atividades são consideradas indispensáveis à população. Isso inclui serviços de saúde, como hospitais, Corpo de Bombeiros, e policiamento civil e militar.

Confira como ficam os horários:

Vapt Vupt:

Na quinta-feira (17), as unidades funcionarão em horário especial, das 8h às 13h. A exceção são as agências Padrão Detran, Padrão Procon e Buriti Shopping, que não terão expediente neste dia. De sexta-feira (18) até segunda-feira (21), todas as unidades estarão fechadas, na capital e interior, voltando a funcionar em seus horários habituais a partir de terça-feira (22).

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran) e as Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans) estarão fechados de quinta-feira (17) a segunda-feira (21). Neste período, os usuários podem ter acesso aos vários serviços pelo site www.detran.go.gov.br, Portal Expresso e aplicativo Detran GO ON.

As 15 unidades do Restaurante do Bem no Estado funcionam normalmente na quinta-feira (17), apesar do ponto facultativo, e ficam fechadas de sexta-feira (18) a segunda-feira (21). O atendimento à população é realizado das 10h às 14h30, garantindo refeições balanceadas a um valor simbólico de R$ 2.

Seguindo o decreto estadual, não haverá expediente na sede do Procon Goiás dos dias 17 a 21 de abril. O atendimento presencial no órgão retorna na terça-feira (22). Durante o feriado, caso o consumidor queira registrar denúncias ou reclamações, poderá usar a plataforma Procon Web (proconweb.ssp.go.gov.br).

Mesmo durante os feriados, equipes da Saneago vão manter os trabalhos administrativos e operacionais para o pleno funcionamento dos sistemas de água e esgoto. O atendimento ao cliente para informar vazamentos, consultar faturas, entre outros, será garantido 24 horas pelos canais: Central 0800 645 0115, Agência Virtual no site www.saneago.com.br ou App.

O mercado das Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa) funciona normalmente na quinta-feira (17) e fica fechado na sexta-feira (18), voltando a funcionar normalmente no sábado (19) e na segunda–feira (21). O departamento administrativo não funciona dos dias 17 a 21 de abril.

O Cine Cultura, em Goiânia, e o Cine Teatro São Joaquim, na cidade de Goiás, terão programação especial durante o feriado prolongado. O primeiro terá estreias de clássicos nesta quinta (17). E o Cine Teatro São Joaquim segue com as sessões nos períodos da tarde e da noite. As demais unidades culturais do Estado estarão fechadas de 17 a 21 de abril.

