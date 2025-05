Conheça o top 5 de eletrodomésticos que mais gastam energia

A Equatorial Goiás alerta para a importância de conhecer o impacto dos eletrodomésticos no consumo de energia elétrica. Apenas alguns dos aparelhos usados diariamente são responsáveis pela maior parte da conta de luz. Entender como cada um contribui para esse consumo é fundamental para direcionar adequadamente os esforços para economizar e adotar práticas mais sustentáveis.

Entre os eletrodomésticos mais comuns, estão no topo do ranking de maior consumo mensal: ar-condicionado, chuveiro elétrico, fogão/cooktop elétrico, geladeira e televisão. A alta potência desses aparelhos ou o seu uso prolongado – especialmente o ar-condicionado e a geladeira – contribuem para um aumento significativo na conta de luz.

Segundo Marcos Aurélio Silva, executivo de Faturamento e Leitura da Equatorial Goiás, os eletrodomésticos que mais consomem energia geralmente operam com calor ou frio e permanecem ligados por longos períodos.

“Para as pessoas que possuem ar-condicionado, ele pode ser um dos principais responsáveis pelo aumento da conta, especialmente nos meses mais quentes. Mas agora que estamos em um período com temperaturas mais baixas, é preciso ter atenção ao chuveiro elétrico, que pode representar cerca de 37% do valor total da fatura”, explica o executivo.

Top 5 dos eletrodomésticos que mais impactam a conta de energia:

1. Ar-condicionado: Alta potência e longas horas de uso tornam este um dos maiores vilões do consumo.

Exemplo de uso: modelo split (10.001 a 15.000 BTU/h), 8h por dia

Consumo mensal estimado: 194 kWh

Valor médio mensal: R$ 197,00

2. Chuveiro elétrico: Geralmente é o aparelho de maior potência em uma residência. Poucos minutos de uso diário já resultam em alto consumo.

Exemplo de uso: Modelo de 5.500 W de potência, 32 minutos de banhos por dia.

Consumo mensal estimado: 88 kWh

Valor médio mensal: R$ 89,00

3. Fogão ou cooktop elétrico: Potência elevada e tempo prolongado de uso resultam em gasto expressivo de energia.

Exemplo de uso: 1 hora por dia, utilizando uma única boca, durante 30 dias/mês.

Consumo mensal estimado: 69 kWh

Valor médio mensal: R$ 70,00

4. Geladeira: Apesar da potência não ser tão alta, o funcionamento contínuo consome bastante energia.

Exemplo de uso: geladeira frost-free, 2 portas.

Consumo mensal estimado: 57 kWh

Valor médio mensal: R$ 58,00

5. Televisão: Baixa potência, mas o uso prolongado impacta no consumo.

Exemplo de uso: TV LED 42″, ligada 5h por dia.

Consumo mensal estimado: 30 kWh

Valor médio mensal: R$ 31,00

Dicas para economizar com cada eletrodoméstico:

Ar-Condicionado:

Opte por modelos com selo Procel “A” de eficiência, que são os mais econômicos.

Ajuste a temperatura entre 23°C e 25°C.

Escolha modelos adequados ao tamanho do ambiente.

Limpe os filtros regularmente.

Aumente a velocidade da ventilação em dias mais quentes para melhorar a eficiência.

Geladeira/Freezer:

Instale em local ventilado, longe do fogão ou sol.

Evite abrir a porta com frequência.

Verifique a vedação: excesso de gelo pode indicar problemas.

Faça manutenção periódica, especialmente dos sensores de temperatura.

Fogão ou cooktop elétrico

Prefira modelos por indução, mais eficientes.

Planeje as refeições para reduzir o tempo e uso.

Use panelas com base compatível com o tamanho da boca do fogão.

Chuveiro Elétrico:

Verifique se a instalação elétrica está adequada à potência.

Reduza o tempo de banho e desligue ao se ensaboar.

Use a chave na posição “Verão”, que consome até 30% menos energia.

Televisão:

Desligue da tomada ao não usar (evite o modo stand-by).

Reduza o brilho da tela.

Ative o modo “Econômico” ou “Ecológico” disponível no aparelho.

Iluminação:

Utilize lâmpadas LED, que consomem menos energia.

Aproveite a luz natural durante o dia.

Evite acender lâmpadas desnecessariamente.