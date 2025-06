Coronel Cláudia Lira chega a Cabo Verde, na África

A vice-prefeita de Goiânia, Coronel Cláudia Lira, e os demais integrantes da comitiva brasileira desembarcaram em Cabo Verde, na Ilha do Sal, na África, por volta das 16 horas (horário de Brasília). Eles estão retornando ao Brasil depois de ficarem isolados em Israel, em abrigos antiaéreos, depois que o país atacou o Irã, intensificando a insegurança na região.

De acordo com a assessoria da Coronel Cláudia, a parada técnica faz parte do planejamento da viagem de retorno ao Brasil e tem como objetivo a vistoria da aeronave e o descanso da equipe após longas horas de deslocamento. Segundo nota divulgada, a viagem até o continente africano “transcorreu de forma tranquila e continua sendo realizada com total segurança”.

A previsão é que a comitiva decole na manhã desta quarta-feira, com destino direto à cidade de Natal (RN), onde deve desembarcar ainda nesta quarta-feira (18/06). A assessoria informou ainda que permanece em contato permanente com a coronel Cláudia e seguirá atualizando a população com as próximas informações oficiais.

A vice-prefeita viajou a Israel no dia 9 de junho para participar de evento internacional que reuniu prefeitos, vice-prefeitos e secretários municipais de diversas cidades do Brasil.

Conflitos

Com a intensificação dos conflitos entre Israel e Irã, o grupo enfrentou momentos de tensão e precisou buscar abrigo em bunkers de segurança. A operação de retorno foi realizada por via terrestre, com saída de Israel rumo à Jordânia na madrugada de segunda-feira (16), e posterior deslocamento até a Arábia Saudita.

Em vídeos publicados nas redes sociais durante a viagem, Cláudia Lira relatou a tensão vivida durante os ataques e agradeceu o apoio recebido. “Foram dias intensos em Israel, com muitas experiências, aprendizados e também momentos de atenção redobrada. Graças a Deus, estou bem e com o coração em paz”, disse.

Segundo a Prefeitura, todas as despesas da operação foram custeadas pelo governo de Israel.

Corpus Christi altera funcionamento de serviços em Goiânia