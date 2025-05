CRDT é desmobilizado após despejo por dívida de R$ 1,7 milhão e tem até telefone cortado

O Centro de Referência em Diagnóstico e Terapêutica (CRDT), unidade pública da rede municipal de saúde de Goiânia especializada no atendimento de pessoas com doenças crônicas como diabetes e doenças infectocontagiosas como hanseníase, tuberculose e HIV e outras condições que exigem acompanhamento contínuo, iniciou nesta quarta-feira (28) o processo de desmobilização de suas atividades no prédio localizado no Setor Sul.

A medida é resultado de uma ordem de despejo emitida pela Justiça, após o acúmulo de uma dívida de aluguel superior a R$ 1,7 milhão. O telefone da unidade também está cortado e não foi restabelecido pela nova gestão, do prefeito Sandro Mabel (UB). Servidores não tem condições de desmarcar consultas nem realizar outros avisos aos pacientes.

O prédio, alugado, já havia abrigado o Instituto Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores (IMAS) e pertence à iniciativa privada. Desde 2022, o proprietário moveu ação judicial contra o Município pela inadimplência, situação herdada da gestão do ex-prefeito Rogério Cruz (Solidariedade), segundo a atual administração, que culminou na perda definitiva do espaço.

Referência

Responsável por mais de 100 atendimentos diários, o CRDT é uma referência na atenção especializada, oferecendo consultas e acompanhamento em diversas áreas como endocrinologia, cardiologia, dermatologia, nutrição, urologia, psicologia, otorrinolaringologia, entre outras.

Também concentra ações estratégicas de prevenção, diagnóstico e controle de doenças infectocontagiosas, como tuberculose, hanseníase e infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), além de ser a única unidade da capital a ofertar o tratamento de profilaxia pré-exposição ao HIV (PrEP).

A reportagem apurou que não há plano estruturado para realocação de todos os serviços, tampouco previsão de reabertura integral em outro endereço. Um relatório produzido pelo gabinete do vereador Fabrício Rosa (PT), após visita técnica, aponta que cerca de 80 servidores estão sendo obrigados a realizar, por conta própria, a desmontagem, o empacotamento e o transporte dos equipamentos, sem suporte institucional.

Por enquanto, apenas os serviços de farmácia, laboratório e o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) têm destino definido: o Centro de Saúde Cidade Jardim. As demais especialidades continuam sem encaminhamento garantido, o que gera insegurança entre os profissionais e os usuários que dependem da unidade.

Nota da SMS Goiânia

Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) informa que a ordem de despejo do imóvel que sedia o Centro de Referência em Diagnóstico e Terapêutica (CRDT) é resultado ação judicial movida em 2022 contra a Prefeitura de Goiânia, que não realizou o pagamento dos alugueis na gestão anterior, com dívida estimada em R$1,7 milhão.

A atual gestão realizou tratativas para a negociação do pagamento e renovação do contrato de locação, que foram negadas pelo proprietário do local. O proprietário alega que não tem interesse em seguir alugando o imóvel para o poder público, após o montante da dívida deixada pela gestão passada.

A SMS estrutura o remanejamento dos serviços para outras unidades da rede e ressalta que os usuários não serão prejudicados. Os pacientes serão comunicados, por telefone, da remarcação dos serviços ambulatoriais e informados dos novos locais de assistência.