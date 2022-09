Crianças de CMEIs de Goiânia recebem concertos de música clássica

Para estimular a capacidade de reagir a sons acontece desde a gestação e, na infância, ela tem o poder de repercutir na saúde mental, na criatividade, na concentração, na expressão corporal, na autonomia, no equilíbrio, no desenvolvimento da fala e até mesmo no raciocínio matemático, entre outros. que ela esteja cada vez mais presente na educação, o projeto Concertante Primeira Infância chega pela primeira vez a Goiânia. A partir desta terça-feira, 06, a programação contará com dois concertos musicais no Departamento de Educação Infantil do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (Cepae UFG), o primeiro às 9h30 e o segundo às 14h, e também palestra para os alunos do Ensino Médio de música do Instituto Federal, às 16h30. Ambas as programações são abertas a toda comunidade.

O projeto é desenvolvido por um grupo formado por músicos, cantores, regentes, artistas e professores, sendo aprovado em 2020 pela Lei Rouanet. O Concertante Primeira Infância, que já aconteceu em outros formatos no Rio de Janeiro, tem como finalidade levar a música de concerto para creches públicas da capital de Goiás, promovendo gratuitamente o acesso, a interação e o despertar musical para alunos da rede pública.

Os encontros acontecerão nos CMEIs: Jardim América, Evangelina, Minervina e Goiânia Viva, além do Departamento de Educação Infantil (DEI) do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE) da Universidade Federal de Goiás (UFG). Cada unidade receberá um concerto com um quarteto de músicos profissionais: a cantora soprano Ana Flávia Albuquerque; Kamilla Couto (flauta) e Ana Claudia Nunes (Violoncelo) e o maestro Marcos Vinícius Vianna.

Os principais objetivos do projeto são proporcionar às crianças da primeira infância novas formas de ouvir, ver e sentir a música, ampliar a escuta, valorizar o silêncio, perceber o diálogo entre os instrumentos, além de observar, perceber e escutar a música a partir de outros ângulos.

Longe da formalidade, a apresentação não é feita em palco, mas em meio a uma roda de crianças para gerar a proximidade e a interação com a música. Com um repertório infantil do cancioneiro popular – tais como “sambalelê”, “caragueijo” e “ciranda-cirandinha”, ele é executado com instrumentos de orquestra: voz soprano por Ana Flávia Albuquerque; flauta por Kamilla Couto, violoncelo por Ana Claudia Nunes (Violoncelo) e regência do maestro Marcos Vinícius Vianna. Haverá também a apresentação do Palhaço Adamastor, interpretado pelo ator Guilherme Miranda.

Muito além da diversão, o objetivo do projeto é tornar a musicalidade um instrumento presente na educação das crianças da primeira infância, explica a musicista Adriana Rodrigues, coordenadora técnica e musical do projeto. “Através da sensibilização da música, a criança pode trabalhar a sua expressão criadora, pode trabalhar a sua identidade, a sua cultura, e pode, principalmente, se expressar ou trabalhar a sua escuta do mundo, compreender a paisagem sonora que a gente vive, interferir nessa paisagem sonora, e, principalmente, extravasar toda arte que tem dentro dela”, afirma Adriana Rodrigues, que é doutora em música, professora do Conservatório Brasileiro de Música do Centro Universitário (RJ) e da UniRio, além de ser presidente do Foro Latino Americano de Educácion Musical (FLADEM).

Recursos pedagógicos para os profissionais

Além de proporcionar a experiência com a música, o projeto Concertante também contribui com a formação dos profissionais que atuam nos CMEIs. Serão capacitações abertas aos pais, acompanhantes, professores, cuidadores. Será distribuído aos professores um material de apoio contendo repertório, lista de instrumentos utilizados no programa e sugestões de atividades musicais que podem ser desenvolvidas em sala de aula.

Além disso, nos dias 5 e 6 de setembro, duas palestras de tema Educação Musical na Primeira Infância serão ministradas pela coordenadora do projeto Adriana Rodrigues, abertas à comunidade profissional de educação, psicologia, terapeutas, coaches e demais profissionais que atuam com o desenvolvimento humano, além de estudantes dessas áreas.

O propósito desse momento é despertar a comunidade profissional para o uso da música não apenas com a finalidade de se aprender o canto ou qualquer instrumento, mas em seu uso como ferramenta de desenvolvimento integral.

Para contribuir com a formação acadêmica, estudantes de cursos voltados à música da Universidade Federal de Goiás (UFG) farão a monitoria dos concertos e capacitações.

O projeto conta com recursos da Lei de Incentivo à Cultura e do banco Votorantim e, em Goiás, tem o apoio institucional da Prefeitura de Goiânia, Universidade Federal de Goiás e do Instituto Federal de Goiás.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DESTA TERÇA-FEIRA (06/09)

Palestra Educação Musical na Primeira Infância

Data/horário: 06/09; das 16h30 às 18h00

Local: IFG – Instituto Federal de Goiás

Endereço: Rua 75, 46 – Setor Central, Goiânia

Concerto musical

Data/horário: 9h30 às 10h30 e das 14h às 15h (serão duas apresentações)

Local: Departamento de Educação Infantil do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (Cepae UFG)

Endereço: Universidade Federal de Goiás Campus Samambaia – R. Samambaia, S/N – Chácaras Califórnia, Goiânia

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DOS OUTROS EVENTOS

QUINTA, 8 de setembro

Capacitação Creches CMEI

Manhã – 9h às 10h30 (CMEI Jd. América)

Tarde – 15h30 às 17h (CMEI Evangelina)

Capacitação professores, colaboradores e familiares

SEXTA, 9 de setembro

Capacitação Creches CMEI

Manhã – 8h30 às 10h (CMEI Minervina)

Tarde – 13h às 14h30 (CMEI Goiânia Viva)

Capacitação professores, colaboradores e familiares

SEGUNDA, 12 de setembro

Concerto no CMEI Jd. América

Horário: das 9h às 10h

Local: CMEI Jd. América. Rua C-145, esquina com praça C-164, Jardim América, Goiânia

SEGUNDA, 12 de setembro

Concerto no CMEI Evangelina

Horário: das 15h30 às 16h30

Local: CMEI Evangelina. Estr. 115, número 316 – Chácaras Recreio São Joaquim, Goiânia

TERÇA, 13 de setembro

Concerto no CMEI Minervina

Horário das 8h30 às 9h30

Local: CMEI Minervina. Rua Sr.38, St. Recanto das Minas Gerais, Goiânia

TERÇA, 13 de setembro

Concerto no CMEI Goiânia Viva

Horário: das 16h às 17h

Local: CMEI Goiânia Viva. Rua Gv23, esquina com a Gv22, Residencial Goiânia Viva, Goiânia