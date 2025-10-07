Curso gratuito de Introdução à Robótica abre inscrições em Senador Canedo

O município de Senador Canedo recebe uma nova edição do curso gratuito de Introdução à Robótica, promovido pelo Programa START — uma parceria entre o Instituto Federal de Goiás (IFG) e a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI). As inscrições estarão abertas de 6 a 15 de outubro, por meio do formulário eletrônico disponível em https://forms.office.com/r/pNcmL55mh7.

São 80 vagas disponíveis, com 50% delas reservadas prioritariamente para meninas, em uma iniciativa que busca ampliar a presença feminina nas áreas de tecnologia e inovação. As matrículas presenciais ocorrerão nos dias 16 e 17 de outubro, e as aulas terão início no dia 20 do mesmo mês.

Formação tecnológica

Voltado a estudantes de 8 a 20 anos, matriculados em escolas públicas ou bolsistas integrais de instituições privadas, o curso tem como objetivo democratizar o acesso de crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social ao universo da ciência e da tecnologia.

Além de introduzir conceitos de robótica, o programa oferece atividades práticas em programação, impressão 3D, realidade virtual e inteligência artificial, ampliando o repertório tecnológico dos participantes.

Segundo o coordenador do projeto, professor Leandro Alexandre Freitas, o propósito é despertar o interesse dos jovens para o campo da inovação. “Queremos mostrar que a tecnologia pode ser acessível a todos e abrir oportunidades para que esses estudantes descubram novas vocações e caminhos profissionais”, afirma.

O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Goiás, José Frederico Lyra Netto, destacou o impacto social do programa. “O START é o início de uma jornada de formação tecnológica. Para muitas crianças e jovens, é o primeiro contato com um campo que pode transformar suas vidas e as de suas famílias”, ressalta.

