Cyro Terra é nomedado procurador-geral de Justiça de Goiás

O governador Ronaldo Caiado assinou, nesta segunda-feira, 13, o decreto que nomeia Cyro Terra como novo procurador-geral de Justiça do Estado de Goiás para o biênio 2023-2025. Seu nome constava na lista tríplice da votação para o comando do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) A nomeação segue para publicação no Diário Oficial do Estado.

Cyro Terra tem 50 anos e é natural de Bebedouro (SP). Ele ingressou no MP-GO em 1995, tendo passado pelas promotorias de Rio Verde, Niquelândia, Mozarlândia, Ivolândia e Rubiataba. Já em Goiânia, atuou como promotor de justiça corregedor, atuou nas áreas de infância e juventude, e assuntos institucionais. Atualmente ocupava a 96ª Promotoria de Justiça de Goiânia.