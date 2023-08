Daniel Vilela e Geraldo Alckmin visitam CAOA Montadora em Anápolis

O vice-governador de Goiás, Daniel Vilela, acompanhado pelo vice-presidente, Geraldo Alckmin, realizaram uma visita à CAOA Montadora nesta terça-feira, 29. Durante o evento, realizado na sede da empresa localizada no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia), foram anunciados novos investimentos e a criação de postos de trabalho. A visita teve como objetivo oficializar esses anúncios e celebrar a parceria entre o governo estadual e a empresa, reforçando o compromisso com o crescimento econômico da região.

Geraldo Alckmin, que já havia estado em Goiás para eventos relacionados ao setor produtivo no mês anterior, marcou presença mais uma vez no estado. Sua presença reafirma o engajamento em questões de relevância para a economia e o desenvolvimento, como a reforma tributária, que está em processo de análise no Congresso Nacional. Enquanto Daniel Vilela agradeceu ao vice-presidente pela atenção dispensada ao estado, Alckmin aproveitou a ocasião para anunciar a contratação de 800 novos trabalhadores na fábrica da CAOA Montadora, realçando o papel vital da indústria no avanço econômico e inovação do país.