Daniel Vilela recebe Ordem do Mérito Científico em Brasília

O vice-governador do Estado de Goiás, Daniel Vilela, recebeu hoje a Ordem Nacional do Mérito Científico, em cerimônia realizada no Palácio do Planalto. A condecoração foi outorgada pelo presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, e se trata da mais alta honraria concedida pelo poder público a personalidades nacionais e internacionais que contribuíram para o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação no Brasil.

A premiação havia sido revogada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Entre os homeneados de hoje, estão cientistas que tiveram a premiação revogada, além dos 21 outros cientistas que rejeitaram o prêmio, em protesto.

Daniel Vilela recebeu a comenda por ser o autor da lei, enquanto deputado federal, do novo Marco das Telecomunicações. A “Lei das Teles” garantiu a modernização dos contratos das empresas de telefonia em face dos avanços tecnológicos no setor e aumentou investimentos no País. A ordem é entregue pelo Governo Federal, por intermédio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

Após receber a homenagem, o vice-governador falou sobre a emoção. “Hoje é um dia muito especial para mim. Estou tendo oportunidade de receber, das mãos do presidente da República esta homenagem, junto à comunidade científica, através, também, de um momento importante, que é a instalação do conselho Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT) em nosso país”.

Pesquisa

O evento foi realizado, simbolicamente, uma semana após a celebração do Dia Nacional Ciência e do Pesquisador, comemorado em 8 de julho, como lembrou o presidente Lula, em discurso. Ele destacou que, na ocasião, “vai além de um mero ato formal para celebrar algumas das mentes mais brilhantes de nosso país muito além de atos formais, em prol da ciência”.

Ainda na cerimônia, a ministra do MCTI, Luciana Santos, destacou o papel da ciência para o desenvolvimento da nação. “É o pilar do desenvolvimento, em suas múltiplas dimensões: combate à fome, na nova política de industrialização, no combate ao desmatamento e no desenvolvimento sustentável da Amazônia, na construção de uma arrojada agenda climática, na construção de políticas e na garantia de uma nação independente e soberana”.

Além de Daniel, entidades, cientistas e pesquisadores notáveis foram homenageados na solenidade, como a médica sanitarista Adele Benzaken e o infectologista Marcus Vinícius Guimarães de Lacerda. O evento também marcou a retomada das atividades do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT). O CCT é um órgão de assessoramento do Presidente da República e serve como o principal fórum de debate com a comunidade científica, a sociedade e o setor produtivo sobre a Política Nacional de Ciência e Tecnologia.