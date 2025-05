Declaração do Imposto de Renda entra na reta final com novas regras e riscos

A declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2025 deve ser entregue até 30 de maio. Este ano, a Receita Federal introduziu novas exigências que ampliam a base de informações solicitadas e aumentam a fiscalização sobre possíveis inconsistências. Estão incluídos na declaração dados sobre contas e bens no exterior, aplicações financeiras internacionais, imóveis na planta e até reformas em imóveis.

Mais controle

Segundo o advogado tributarista André Felix Ricotta de Oliveira, a Receita tem acesso crescente a informações financeiras. “A melhor estratégia é declarar corretamente e dentro do prazo”, orienta. A Instrução Normativa RFB nº 2.255/2025 também traz vantagens para quem optar pela declaração pré-preenchida e restituição via Pix, o que pode acelerar o processo, mas exige atenção redobrada.

Restituição

Contribuintes que tiveram imposto retido a mais ao longo do ano podem ter valores devolvidos com correção pela taxa Selic. No entanto, divergências com fontes pagadoras ou erros em deduções podem atrasar ou reduzir o valor. O advogado Carlos Crosara lembra que a Receita pode usar o valor da restituição para quitar débitos em aberto.

Uso de IA

Ferramentas de inteligência artificial têm sido utilizadas para facilitar o preenchimento da declaração, mas não isentam o contribuinte de responsabilidade. “Declarações complexas ainda precisam de revisão manual e acompanhamento profissional”, alerta o tributarista Guilherme Di Ferreira.

Erros comuns

Dúvidas recorrentes envolvem dependentes, partilhas de bens e imóveis em construção. Segundo o tributarista Marcelo Censoni, deduções médicas, educacionais e previdenciárias continuam entre os campos com maior índice de erros. Declarações com informações incorretas podem cair na malha fina.

FGTS e herança

Mesmo rendimentos isentos, como saques do FGTS ou recebimento de heranças via VGBL, devem ser informados. O objetivo é justificar variações patrimoniais e evitar cruzamentos de dados que indiquem irregularidades.

Benfeitorias

Gastos com reformas devem ser declarados corretamente para reduzir a tributação futura em caso de venda do imóvel. O código utilizado varia conforme o ano de aquisição do bem. Notas fiscais e comprovantes devem ser guardados por, no mínimo, cinco anos.

Evite atrasos

Especialistas recomendam não deixar a declaração para os últimos dias. A digitalização aumentou a transparência, mas também os riscos para quem omite informações. Retificações podem ser feitas após o envio, desde que antes de qualquer intimação da Receita. Em caso de fraude, o contribuinte pode responder criminalmente.