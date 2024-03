Desenrola Brasil: prazo para se livrar das dívidas está acabando

Para encerrar o maior mutirão de dívidas já realizado no país, a Serasa e o Programa Desenrola, do Ministério da Fazenda, disponibilizam 5.206.676 ofertas em Goiânia. Os descontos para as negociações podem chegar a até 96%.

As dívidas podem ser negociadas pelos canais digitais da Serasa, sem taxa alguma. Os descontos especiais e os benefícios diferenciados de parcelamento podem ser aproveitados até a próxima quinta-feira, dia 28.

O mutirão reúne débitos de 700 empresas que aderiram ao Mega Feirão Serasa e Desenrola, como bancos, financeiras (cartão de crédito), comércio varejista, operadoras de telefonia e internet, securitizadoras e concessionárias de energia Light e Enel.

Desde o início do Mega Feirão, em 4 de março, já foram negociados 2,8 milhões de débitos em todo o país.

“A união de esforços de 700 empresas privadas, do Ministério da Fazenda, dos Correios e da Serasa está chamando a atenção da população brasileira para o problema do endividamento e para a importância da organização das contas”, diz Aline Maciel, gerente da plataforma Limpa Nome. “Nunca tínhamos realizado algo de tamanha grandiosidade e estamos percebendo que os benefícios para a população endividada também são inéditos”, complementa.