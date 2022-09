Durante a Amarê Fashion, Governo de Goiás assina termo de cooperação para capacitar lojistas da região da 44

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação (Sedi), oferecerá 60 vagas do curso de e-commerce para lojistas da região 44. O termo de cooperação técnica foi assinado na sexta-feira, 02, durante a semana de moda Amarê Fashion, realizada no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia.

As aulas serão ministradas três vezes por semana, na modalidade presencial, totalizando 200 horas de carga horária. O termo de cooperação, feito em parceria com a Universidade Federal de Goiás (UFG) e o Mega Moda Shopping, disponibilizará equipe técnica, docente, material didático-pedagógico e local necessários para a realização do curso.

De acordo com o titular da Sedi, Marcio Cesar Pereira, a ação é um incentivo para os lojistas conquistarem espaço no ambiente virtual. “O e-commerce é um estilo de negócio em que as transações comerciais são realizadas totalmente on-line. A única etapa feita no mundo físico é a logística de entrega das encomendas. Isso, acima de tudo, amplia o mercado consumidor desses negócios”.

A Sedi será responsável pelo monitoramento, pelas políticas públicas e diretrizes para a oferta de educação profissional e tecnológica do curso. A grade curricular é composta pelas matérias: Logística para o e-commerce; Fotografia de produtos e tratamento de imagem digital; Conteúdo digital e otimização da informação; Ferramentas de criação e formatação de produtos digitais.

Serão duas turmas, cada uma com 30 alunos, divididos em níveis avançado e básico. Caso o número de inscrições ultrapasse a quantidade de vagas disponíveis, será realizado um sorteio ou novas vagas serão abertas, a depender da demanda.

Sobre a Amarê Fashion

Organizada pelo Sebrae, Sesc, Fecomércio e Senac, a Semana de Moda Goiana celebra a indústria fashion de Goiás contou com desfiles de marcas de diversos segmentos, exposições, palestras, espaço para networking e talks, rodadas de negócios, arte, gastronomia, música e entretenimento.