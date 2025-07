Ecovias Araguaia e PRF resgatam araras às margens da BR-153

Uma operação da Ecovias Araguaia e PRF resgatou, nesta semana, mais uma arara-canindé, espécie nativa do Cerrado brasileiro às margens da BR-153, a terceira em menos de um mês. Com essa, totalizam três as araras resgatadas às margens da rodovia.

A primeira arara foi localizada próximo à Campinorte (GO) e a segunda, em Porangatu (GO). A terceira foi resgatada em Gurupi (TO). Todas foram encaminhadas ao Batalhão da Polícia Militar Ambiental de Gurupi.

Em 2024, 40 animais silvestres foram resgatados ao longo do trecho; 28 em Goiás e 12 no Tocantins. Outros 22 animais domésticos de grande porte e 14 de pequeno porte também foram resgatados por equipes da concessionária. Entre as espécies resgatadas, estão a arara-canindé, quati, tucano, tamanduá-bandeira, jabuti e periquito.

A concessionária possui serviços de inspeção de tráfego em circulação por todo o trecho concessionado, ininterruptamente, departamento de sustentabilidade, além de equipes especializadas terceirizadas que utilizam caminhões de resgate de animais e recursos necessários para a apreensão e remoção de animais que se encontrarem na pista e faixa de domínio da rodovia, colocando em situação de risco a trafegabilidade e segurança dos usuários.

Em Goiás, a concessionária mantém parceria com o CETAS/Ibama e, no Tocantins, com a 3ª Cia da Polícia Militar Ambiental para acolhimento dos animais. Nos dois estados, os órgãos atuam no acompanhamento e tratamento desses animais, em caso de ferimentos.

“Animais silvestres em situação de vulnerabilidade, feridos ou debilitados, são resgatados e recebem atendimento veterinário para voltarem recuperados e em segurança aos seus habitats. Essa medida é parte da execução do Programa de Proteção à Fauna, que também inclui monitoramento periódico ao longo do trecho concessionado”, explica o coordenador de Sustentabilidade da Ecovias do Araguaia, Clezio Almeida.

Canais de atendimento

Em caso de emergência ou caso o usuário se depare com animais próximos à rodovia, a concessionária disponibiliza atendimento pelo telefone 0800 153 0 153. O serviço é gratuito e funciona 24 horas. Pelo canal, além de solicitar atendimentos para situações que envolvam panes em veículos ou emergências, como acidentes, os(as) viajantes podem ainda consultar informações automáticas sobre o tráfego e ter acesso à Ouvidoria. As atualizações sobre as condições das vias também estão disponíveis no site e no perfil do Twitter (@ecoviasaraguaia).

