Edital aberto para seleção de 22 pesquisadores doutores em Goiás

Estão abertas as inscrições para a chamada pública de bolsistas de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O edital prevê a seleção de 22 pesquisadores doutores para atuação em projetos nas áreas de macroeconomia, fiscal, tributária, ambiental e social.

Do total de bolsas ofertadas, 12 serão destinadas a Estudos Macrofiscais; Previsões Macroeconômicas; Tributários; Indicadores de Pobreza; entre outros projetos do Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (IMB). As outras 10 serão para o projeto Potencialidades e Estratégias para a Diversificação da Matriz Energética do Estado de Goiás, da Subsecretaria de Energia, Telecomunicações e Cidades Inteligentes (STECI).

As bolsas de pesquisas terão o valor mensal de R$5.200. A duração do programa será de 12 meses, podendo ser prorrogado até o prazo máximo de 36 meses, e o investimento da chamada pública supera a marca dos R$ 4 milhões. Os interessados podem se inscrever até o dia 08 de março, exclusivamente pela internet, por meio da Plataforma Sparkx-FAPEG.

Esta iniciativa é uma cooperação entre a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG) e o Governo de Goiás, que visa selecionar bolsistas para áreas estratégicas. Erik Figueiredo, diretor-executivo do IMB, celebra a oportunidade. “Todos esses projetos resultarão em produtos diretamente aplicáveis à política pública estadual, e irão nos fortalecer como um Estado moderno na condução de políticas públicas”, salienta. Renato Lyra, subsecretário de Energia, Telecomunicações e Cidades Inteligentes da SGG, destaca o reforço no time de pesquisadores. “A instituição tem o propósito de apoiar a capacitação de recursos humanos e a execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica”, afirma.

Marcos Arriel, presidente da FAPEG, finaliza: “Essa parceria entre FAPEG e SGG foi pensada no sentido de selecionar bolsistas para áreas estratégicas. Então, a pesquisa vem para dar suporte para as tomadas de decisão do Governo de Goiás. Na medida em que os projetos forem avançando, eles servirão como subsídio para que o governo implemente políticas públicas que resultarão na melhoria do desenvolvimento econômico e social”.

O edital n° 02/2024 na íntegra está disponível no site da FAPEG, no endereço eletrônico www.goias.gov.br/fapeg/categoria/editais.