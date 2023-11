Educação: bônus por resultado é aprovado na Assembleia Legislativa

Anunciado pelo governador Ronaldo Caiado no mês de outubro, o bônus por resultado destinado à educação estadual foi aprovado em definitivo pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) durante sessão ordinária de ontem. O benefício dos servidores será credito na folha de pagamento do mês de dezembro e totaliza R$ 198 milhões.

“Nós não estamos no discurso, estamos fazendo na realidade, transformando nossas crianças e mostrando para o país que a educação de qualidade é a única maneira de romper o ciclo da pobreza”, afirmou o Caiado à época, em suas redes sociais.

Cerca de 48 mil profissionais, entre professores, servidores administrativos e gestores, efetivos e em contrato temporário, receberão o bônus, correspondente a até 95% do vencimento, juntamente com o salário do último mês do ano.

Conforme projeto de lei de autoria do Executivo, o objetivo é “valorizar os profissionais e reconhecer o trabalho desenvolvido por todos para a promoção do ensino de qualidade para os estudantes goianos”.

Benefícios

Este é o terceiro ano seguido em que o bônus é pago aos servidores da Educação. Entre outros benefícios, todos os trabalhadores da rede recebem, para além do salário e vantagens pessoais próprias da carreira, os auxílios alimentação e aprimoramento no valor total de R$ 1 mil.