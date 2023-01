Educação de Jovens e Adultos tem vagas abertas na rede estadual de Goiás

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc), está com vagas abertas para o programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede estadual de ensino. A EJA é ofertada em formato presencial ou a distância, por meio do programa EJATec.

A proposta desta modalidade de ensino é permitir que jovens e adultos voltem a estudar e concluam a Educação Básica em curto prazo, conciliando de maneira flexível o estudo, trabalho e carreira profissional.

Diferentemente do ensino regular, as matrículas da EJA podem ser realizadas em qualquer período do ano letivo. Os estudantes deverão procurar uma unidade escolar que atende a modalidade de ensino, seja presencial ou a distância, e realizar a matrícula. Para mais informações, entre em contato pelo e-mail [email protected]

Ensino a distância

A EJATec, programa de Educação para Jovens e Adultos a distância, é a nova possibilidade de ensino. A modalidade oferece 80% das aulas no formato on-line através da plataforma Moodle e 20% de forma presencial. Além da flexibilidade, a economia e o avanço tecnológico têm sido grandes parceiros da educação oferecida pela rede pública estadual em Goiás.

A iniciativa para garantir a oferta da modalidade EJA a distância, ou semipresencial, surgiu com o objetivo de facilitar ainda mais o estudo do jovem e do adulto que não conseguem ir presencialmente à unidade escolar.

Formas de oferta

A oferta da Educação para Jovens e Adultos é dividida pela etapa correspondente ao Ensino Fundamental II, que atende jovens a partir de 15 anos, adultos e idosos que não concluíram esse nível de ensino. E, também, a etapa que corresponde ao Ensino Médio, atendendo os estudantes com idade a partir de 18 anos. A primeira tem conclusão de dois anos e a segunda, de um ano e meio.