Em Itauçu, Bruno Peixoto leva cidadania e realiza o sonho de dezenas de famílias com entrega de escrituras na 15ª edição do Deputados Aqui

Palco da 15ª edição do Programa Deputados Aqui, a cidade de Itauçu viveu neste sábado, 16, um verdadeiro dia de cidadania e cuidado com a população. Sob o comando do presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), deputado Bruno Peixoto (UB), centenas de moradores tiveram acesso a atendimentos médicos e oftalmológicos, emissão de documentos, castração de cães, entrega de escrituras e atividades culturais.

Pautado pelo municipalismo e pela sensibilidade aos anseios da população, o presidente da Alego destacou os benefícios da ação. “O Deputados Aqui é a forma mais concreta de levar saúde, cidadania e dignidade a cada canto de Goiás. Estar em Itauçu e acompanhar de perto a população sendo atendida com atenção e cuidado mostra que estamos cumprindo nosso dever com a nossa gente”, afirmou Bruno Peixoto.

Reforçando a importância da iniciativa para o município, o prefeito de Itauçu, Cleyton Melo, agradeceu ao presidente do Legislativo goiano pela atenção e pelo trabalho desenvolvido em prol da cidade:

“É uma grande alegria receber o Deputados Aqui em nossa cidade. Só temos a agradecer ao deputado Bruno Peixoto pela sensibilidade e por trazer esse grande programa até a nossa população. É uma ação que realmente faz a diferença na vida das pessoas”, disse.

Por sua vez, o vice-prefeito, Clayton Lino, afirmou que o programa é um exemplo de cuidado e atenção. “O Deputados Aqui não leva apenas serviços, mas também dignidade e cidadania para todos os moradores. É uma ação que marca a vida de cada pessoa atendida, especialmente com a entrega das escrituras, que é um sonho de centenas de famílias da nossa cidade”, acrescentou.

Escrituras entregues, dignidade garantida

Um dos momentos mais marcantes desta edição foi a entrega de escrituras para dezenas de famílias do município, proporcionando segurança jurídica e realizando o sonho de muitos moradores. A ação representa um passo importante na garantia de direitos e reforça o compromisso da Assembleia Legislativa de Goiás em levar cidadania e dignidade à população. “Não é apenas um documento, mas a realização de um sonho que muitas famílias aguardavam há anos. Cada escritura representa a certeza de um lar seguro, a valorização da vida e a garantia de um futuro mais tranquilo. É um gesto de dignidade e respeito”, salientou Bruno Peixoto.

Uma das beneficiadas, a senhora Ana Paula dos Santos, expressou sua alegria e emoção ao receber a regularização de seu imóvel após 20 anos de espera. “É uma sensação indescritível. Depois de tanto tempo, finalmente tenho a certeza de que meu lar é meu de verdade. É um sonho realizado que traz segurança e paz para minha família”, comemorou.

Reconhecimento e gratidão

Outro momento especial da programação foi a sessão solene que homenageou personalidades que se destacam pelo trabalho e dedicação em prol do desenvolvimento de Itauçu. A cerimônia celebrou homens e mulheres que, com competência e comprometimento, contribuem significativamente para a melhoria da qualidade de vida na cidade.

“Reconhecer o esforço e a dedicação dessas pessoas é um gesto de respeito e gratidão. São cidadãos que constroem diariamente o presente e o futuro de nossa cidade, e merecem todo nosso reconhecimento. Homenagem mais que merecida”, afirmou Bruno Peixoto.

Também participaram da 15ª edição do programa os deputados estaduais Gustavo Sebba, Charles Bento e Amauri Ribeiro, o deputado federal Zacharias Calil, o prefeito de Caturaí, Alexandre Moura, vereadores, secretários municipais e demais autoridades.

