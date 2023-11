Em Pequim, governador formaliza acordos com China Railway Group

No encerramento da missão oficial à China, o governador Ronaldo Caiado foi recebido em reunião com dirigentes da China Railway Limited (CREC), sediada em Pequim. O conglomerado corporativo de engenharia, design, construção, manufatura de equipamento industrial, desenvolvimento imobiliário e investimentos, entre outros, pretende investir em Goiás. Para formalizar o propósito, foi assinado um memorando de entendimento que prevê viagem de representantes da CREC ao estado, em 2024, para início dos estudos e elaboração de projetos estruturantes.

“Eles resolveram, depois de um longo tempo de conversa, mandar uma missão ao estado para analisar os nossos projetos e possíveis parcerias. É uma oportunidade de aliar a expertise da CREC na solução de demandas em todas as regiões”, confirmou Caiado. A ideia é que o grupo, com capital e conhecimento tecnológico no setor de infraestrutura, possa se juntar a empresas brasileiras na construção obras de infraestrutura e investir na exploração de minério.

A missão será preparada pela Associação Sino Brasileira de Mineração (ASBN), que também promoveu uma segunda audiência entre a comitiva goiana e empresários chineses de diversos setores. O presidente da entidade, Luís Guimarães, destacou o potencial das tratativas. “Goiás é um estado competitivo, com muito espaço para investimento. Como representante da ASBM, garanto todo envolvimento para que essas negociações avancem”, afirmou.

O vice-presidente da associação na Ásia, Zheng Wei, lembrou que em 2024, será o 50º aniversário das relações diplomáticas entre China e Brasil e a cúpula do G-20 será inaugurada. “Planejamos, nesta data comemorativa, conduzir as empresas de várias câmaras de comércio para Goiás no próximo ano e discutir projetos de investimento”, explicou Wei.

CREC

A China Railway Group Limited (CREC) tem sido listada entre as 500 maiores empresas do mundo há 16 anos consecutivos. Em dezembro de 2017, passou por uma grande transformação, tornando-se uma entidade estatal totalmente financiada. A empresa possui 300 mil funcionários e planeja expandir sua atuação global até atingir 3 milhões de empregos em todo o mundo. No mercado goiano, atua na Mina Boa Vista, em Catalão.