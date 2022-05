ENEM 2022: Startup oferece curso preparatório online gratuito

Da redação

O Ministério da Educação (MEC) anunciou a abertura das inscrições para os estudantes interessados em realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) em 2022. As provas, nas versões impressa e digital, serão aplicadas nos dias 13 e 20 de novembro. Já as inscrições poderão ser feitas entre os dias 10 e 21 de maio exclusivamente no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Para aqueles que querem se preparar para o exame de forma remota, flexível e gratuita, uma ótima opção são os cursos e conteúdos online.

Para o estudante que deseja ir além dos materiais disponibilizados pelo MEC, a Kultivi (www.kultivi.com), principal plataforma de ensino gratuito do Brasil, oferece um material completo, com 600 aulas, disponíveis a qualquer horário em qualquer dispositivo com acesso à internet, para facilitar a vida de quem está se preparando para a prova. São 120 aulas de biologia, 100 de matemática, 70 de química, 60 de história, 60 de língua portuguesa, 24 sobre literatura e 20 de redação, além, claro, de geografia, física, sociologia, filosofia, línguas estrangeiras e, até mesmo, educação física.

Por meio da plataforma, os alunos podem acessar gratuitamente todo o conteúdo. “A lógica de funcionamento é simples, a plataforma é mantida pela venda de espaços publicitários para marcas parceiras que acreditam no projeto, além da captação de recursos na iniciativa privada. São empresas que querem desenvolver educação de qualidade no Brasil e atrelar sua marca a esse projeto”, explica Claudio Matos sócio idealizador da startup Kultivi.

Os professores que ministram as aulas têm experiência em instituições de ensino públicas e privadas, com titulações elevadas, como mestres e doutores. Há, também, jovens educadores com uma didática mais dinâmica, especialmente para os cursos preparatórios para o Exame Nacional do Ensino Médio. Para visualizar as aulas, basta entrar no site e fazer o cadastro com nome, sobrenome, e-mail e criar uma senha. Além das aulas, os alunos podem encontrar, também, diversos outros materiais de apoio, como artigos e dicas de estudo.