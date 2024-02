Escola do Futuro abre inscrições para cursos técnicos em EAD

A Escola do Futuro de Goiás (EFG) está com inscrições abertas para os cursos Técnicos de Nível Médio de Empresas Digitais e de Desenvolvimento Web e Mobile, na modalidade de ensino a distância (EAD). As inscrições vão até 05 de março e serão realizadas exclusivamente pelo site efg.org.br/editais.

Os cursos são gratuitos e oferecem 30 vagas para o curso de Empresas Digitais em cada uma das unidades das Escolas do Futuro, localizadas em Aparecida de Goiânia e Goiânia. Já o curso de Desenvolvimento Web e Mobile também disponibiliza 30 vagas em cada uma das unidades de Mineiros e Santo Antônio do Descoberto.

As vagas são destinadas a pessoas com mais de 18 anos, com Ensino Médio completo ou cursando (2º e 3º anos). Na EFG, a modalidade EAD é composta por 20% das aulas em encontros presenciais e 80% online, através do Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem – AVEA.

O processo seletivo acontece em três etapas: a inscrição no site da EFG, a avaliação da média do ENEM ou média global do Ensino Médio, e a entrega da documentação necessária no ato da matrícula. Para os alunos matriculados no 2º e 3º anos do Ensino Médio, é imprescindível a apresentação do histórico escolar e declaração emitida pela unidade escolar de origem. Os resultados serão divulgados no mesmo site, e as aulas começam dia 01 de abril.

O Curso Técnico em Empresas Digitais tem como objetivo principal desenvolver as competências profissionais necessárias para atuação na área digital. Ele abrange habilidades gerais e específicas, visando a formação de profissionais capazes de criar, desenvolver e gerir projetos digitais, mapear estratégias de comunicação e marketing, gerenciar negócios online, criar info-produtos, gerir e-marketplaces, além de criar e gerir marcas digitais.

O Curso Técnico em Desenvolvimento Web e Mobile busca capacitar os estudantes para aplicar raciocínio lógico e computacional na resolução de problemas, priorizando sistemas computacionais voltados para a Web e dispositivos móveis. O objetivo é que os alunos adotem processos de construção de software visando à qualidade do produto final, e desenvolvam habilidades de programação em sistemas modernos utilizando tecnologias amplamente reconhecidas no mercado de trabalho.

A Escola do Futuro de Goiás é uma unidade do governo de Goiás ligada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI). Desde 2021 é gerida pela Universidade Federal de Goiás, por meio do Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia (CETT/UFG).