Escolas de Cavalcante recebe tecnologia 5G

O município de Cavalgante, localizado a 512 km de Goiânia, na Região da Chapada dos Veadeiros e abrigo de comunidades Kalungas, foi incluído no projeto piloto do Grupo de Acompanhamento do Custeio a Projetos de Conectividade de Escolas (Gape), que visa levar conectividade para escolas de educação básica da rede pública de ensino. O anúncio foi feito pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Apenas dez cidades em todo o País foram contempladas, e a escolha de Cavalcante foi uma reivindicação do senador Vanderlan Cardoso, que atuou para incluir o município goiano entre os que irão receber a tecnologia em fase de teste. Todas as 24 escolas do município passarão a ter sinal de internet de alta qualidade para fins pedagógicos.

A conexão nas escolas, com qualidade e velocidade necessárias ao uso pedagógico é uma obrigação prevista no Edital do 5G, realizado em novembro do ano passado. O edital previa como contrapartida às empresas vencedoras dos lotes da faixa de 26 GHz a obrigação de levar internet de qualidade às escolas públicas de educação básica do país. As operadoras terão de investir, ao todo, R$ 3,1 bilhões.

Projeto-piloto

O projeto-piloto deve ser implementado em duas por região, totalizando 181 escolas. De acordo com o Gape, as escolas escolhidas têm diferentes perfis, para simular os desafios que serão enfrentados quando for ampliado o número de instituições de ensino do programa.

Foram escolhidas para a fase de testes escolas sem internet, sem energia, com internet insuficiente, sem rede interna Wi-Fi, sem laboratório de computação e de localidades indígenas, quilombos e assentamentos. A tecnologia garante acesso à internet de qualidade a professores e alunos.