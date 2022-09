Esquadrilha da Fumaça fará demonstração em Aparecida

Chegou o grande dia em que o céu de Aparecida será palco da demonstração da Esquadrilha da Fumaça da Força Aérea Brasileira (FAB). O evento será nesta sexta-feira, 09, na Cidade Administrativa Maguito Vilela, e visa marcar o ano do centenário da cidade e, ainda, celebrar o bicentenário da Independência do Brasil comemorado nesta semana.

Uma estrutura será montada para realização de diversas atividades que devem começar às 14h e encerrar às 16h com show de acrobacias no ar que deve durar 35 minutos. A apresentação contará com sete aeronaves A-29 Super Tucano. Ao todo, serão executadas 30 manobras. Os aviões pousarão na Base Aérea de Anápolis na quinta-feira, dia 8, às 11h. De lá partem para Aparecida.

Durante a Semana da Pátria, exceto Brasília, Aparecida será a única cidade do país em que os moradores assistirão ao show da famosa Esquadrilha da Fumaça. “Convidamos todos os moradores de Aparecida, cidades vizinhas e de todo Estado de Goiás para assistir esse belo show durante a Semana da Pátria”, destacou o prefeito Vilmar Mariano.

A programação para tarde especial inclui o concerto da Orquestra de Aparecida, com a execução de hinos da semana da Pátria e músicas brasileiras; além disso, outras melodias também serão apresentadas pela Banda Marcial da Escola Centro de Orientação e Valorização do Adolescente e Mulher (ECOVAM).

O público contará também com animação da equipe de zumba e jump da Secretaria da Cultura e, para as crianças presentes, haverá brinquedos infláveis, pula-pula e distribuição de pipoca.

Confira a programação:

14:00 Animação equipe de zumba e jump da Secretaria da Cultura

14:30 Apresentação da Banda Marcial da Escola Ecovam

14:50 Orquestra de Aparecida – apresentação de músicas brasileiras

15:30 Orquestra de Aparecida – hinos da Semana da Pátria

16:00 Demonstração da Esquadrilha da Fumaça