Estádio Serra Dourada em será transformado em Distrito de Esporte e Entretenimento

O Governo de Goiás autorizou três grupos empresariais a iniciar estudos para a revitalização completa do Estádio Serra Dourada e do Ginásio Valério Luiz de Oliveira (Goiânia Arena), em Goiânia. O objetivo é transformar o complexo em um Distrito de Esporte e Entretenimento, que oferecerá, além dos jogos de futebol, atividades esportivas e uma variedade de serviços e opções de lazer. O vice-governador Daniel Vilela lidera o Grupo de Trabalho responsável por esta iniciativa.

Os grupos autorizados a realizar os estudos são: RNGD – Consultoria de Negócios, Consórcio Novo Serra Dourada e Progen S.A. Com o parecer técnico favorável da Comissão Especial de Avaliação e Seleção, eles terão um prazo máximo de 90 dias para entregar os estudos finalizados.

Os documentos serão avaliados em janeiro do próximo ano, quando o Executivo decidirá o modelo ideal para transformar o Serra Dourada em um grande espaço multiuso. Os próximos passos incluem a formatação do edital de licitação e a realização de consultas e audiências públicas sobre o projeto. Posteriormente, será realizado o processo licitatório. Com a escolha da empresa, espera-se que as partes envolvidas assinem contrato no segundo semestre de 2024.

O cronograma foi detalhado ao vice-governador por técnicos que integram o Grupo de Trabalho do Serra Dourada em uma reunião realizada na última terça-feira (19/09), no Palácio Pedro Ludovico Teixeira.

Outros órgãos também participam das discussões sobre o Distrito de Entretenimento do Complexo do Serra Dourada, como a Goiás Parcerias e as Secretarias de Esporte e Lazer (Seel), Geral de Governo (SGG) e de Administração (Sead).