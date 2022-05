Estado inicia elaboração do Plano Estadual de Recursos Minerais

Da redação

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços (SIC), iniciou a elaboração do Plano Estadual de Recursos Minerais, que tem como objetivo estimular o desenvolvimento da atividade de mineração no Estado. O projeto tem apoio do Serviço Geológico do Brasil (SGB), da Comissão de Minas e Energia da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), da Câmara de Mineração da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg), além de representantes de universidades com cursos do setor.

O plano foi apresentado na abertura do 7º Encontro Nacional da Média e Pequena Mineração e da Feira da Indústria da Mineração (Brasmin), que aconteceu nesta semana no Centro de Convenções de Goiânia. O anúncio foi feito pelo titular da SIC, Joel Sant’Anna, quando ele destacou a importância das empresas do setor para o fortalecimento da cadeia de produção mineral no Estado, reforçando que “trata-se de um setor fundamental para geração de empregos e de renda para municípios e Estado”, disse.

De acordo com o secretário, o último diagnóstico do setor no Estado foi feito em 2002 e, com o novo plano, que abrange um horizonte de 2022 a 2042, o governo pretende viabilizar os estudos necessários para ter o conhecimento geológico do território goiano. “Com isso, vamos poder contribuir para a atração de novos investimentos, diversificar a base de produtos da mineração, elevar a competitividade do Estado e contribuir para a indústria goiana através do setor mineral, o que vai reduzir as desigualdades sociais”.

Joel Sant’Anna destacou ainda que, em Goiás, o governo procura agilizar o licenciamento ambiental de projetos de mineração, “respeitando todas as etapas” necessárias para a sustentabilidade ambiental dos empreendimentos. O governo busca também modernizar e otimizar o licenciamento ambiental. O presidente do SGB, Esteves Colnago, destacou a importância das parcerias com os estados e mencionou o acordo de cooperação técnica com o Governo de Goiás para desenvolvimento de projetos estratégicos para o Estado.

Outra pauta importante realizada no evento foi o lançamento do Fórum da Mineração pelo deputado estadual Virmondes Cruvinel, presidente da Comissão de Minas e Energia da Assembleia Legislativa. A SIC faz parte do fórum de debate contínuo sobre política mineral em Goiás.