Estado lança recadastramento digital da prova de vida

Da redação

A partir de agora, o recadastramento de servidores estaduais aposentados e inativos pode ser feito pela internet. A novidade foi lançada nesta quinta-feira, 12, no Auditório Mauro Borges, do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia, pelo governo estadual, por meio da Goiás Previdência (Goiasprev) e Secretaria de Desenvolvimento e Inovação (Sedi), em parceria com o governo federal, via plataforma gov.br.

“A importância está em dar conforto aos aposentados de Goiás. Desde o começo, tivemos a maior responsabilidade com a área da previdência. Nada mais digno do que, após tantos anos no serviço público, vocês receberem respeito. Temos que zelar para que tenham cidadania”, disse o governador Ronaldo Caiado (UB).

Goiás é o segundo Estado brasileiro a ter o serviço por meio digital. A facilidade no envio das informações é mais um benefício oferecido aos segurados da previdência estadual, que não precisarão sair de suas residências para manter seu cadastro em dia. A prova de vida deve ser feita pelo Portal Expresso Goiás.

O novo formato da prova de vida obrigatória (Lei Complementar nº 161/2020 e a Lei nº 20.946/2020) beneficiará mais de 55 mil aposentados, civis e inativos militares. Entre eles, aproximadamente dois mil segurados que residem fora do Estado ou do País.

“Isso é um grande avanço para a gente. A Goiasprev tem reconhecimento estadual e nacional. Esta parceria é uma demonstração disso. Vamos continuar na sustentabilidade, buscando entregar o melhor. Nossa principal missão aqui é atender melhor aos aposentados e pensionistas, civis e militares, de Goiás”, frisou o presidente da autarquia, Gilvan Cândido.

A ferramenta para cadastro das informações foi desenvolvida com a participação das secretarias de Estado de Desenvolvimento e Inovação (Sedi); Administração (Sead); Geral da Governadoria (SGG) e da Casa Civil, junto ao Ministério da Economia. A tecnologia usa a biometria facial de acordo com o banco de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

“O governo digital é mais sobre pessoas do que sobre tecnologias. Goiás entendeu isso e é parceiro para aplicá-las sem custos. O cidadão não quer ter sua cidadania restrita ao horário comercial ou ao banco físico. Ele já exerce uma série de atividades junto ao setor privado sem barreiras e exige isso no setor público. O Governo de Goiás tem mostrado que está antenado nesta realidade”, explicou o secretário de Governo Digital do Ministério da Economia do governo federal, Fernando Coelho Mitkiewicz.

Desde o período de distanciamento social, causado pela pandemia de Covid-19, a Goiasprev passou a oferecer a opção da prova de vida por meio de videoconferência, modalidade que ainda está em vigor para quem possui comorbidades comprovadas e aos que residem fora de Goiás. Agora, o recadastramento digital surge como novo avanço para facilitar a vida dos usuários.