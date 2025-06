Estados Unidos suspendem emissão de vistos de estudante e intercâmbio por tempo indeterminado

A partir desta semana, os consulados americanos em todo o mundo receberam ordem para suspender temporariamente a emissão dos vistos F e J, voltados, respectivamente, para estudantes e participantes de programas de intercâmbio. A medida, comunicada internamente pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, já entrou em vigor e não tem prazo definido para retomada.

A medida faz parte de um esforço do governo americano para reformular os critérios de triagem de solicitantes de vistos educacionais. A expectativa é que novas exigências de verificação, como análise de redes sociais, documentos financeiros e histórico acadêmico, sejam introduzidas em breve.

De acordo com o advogado Daniel Toledo, especialista em Direito Internacional, a nova diretriz atinge milhares de pessoas que estavam com processos em andamento, entrevistas agendadas ou matrículas confirmadas para cursos com início previsto nos próximos meses. “Todos os pedidos de vistos F e J foram suspensos até segunda ordem. Isso inclui casos de estudantes que já estavam com a matrícula confirmada em universidades americanas e aguardavam apenas a emissão do visto para embarcar”, explica.

A decisão surpreendeu estudantes brasileiros que planejavam iniciar programas de ensino superior ou cursos de inglês nos Estados Unidos já a partir de agosto. Muitos deles já haviam pago taxas, emitido documentos e realizado reservas de hospedagem. Instituições de ensino consultadas pelo advogado confirmaram que também aguardam orientações do governo e não sabem como proceder com os casos afetados.

O advogado alerta que, embora a suspensão seja temporária, não há garantias de quando o sistema voltará a operar normalmente. Ele recomenda que os alunos entrem em contato com suas escolas ou universidades e verifiquem as possibilidades de reembolso, adiamento ou adaptação da matrícula. “Converse com sua instituição. Cada escola poderá adotar uma política própria para lidar com essa incerteza , seja oferecendo nova data de início, devolução de valores pagos ou remanejamento para outras turmas”, orienta.

O advogado também ressalta que a decisão é uma resposta a práticas irregulares observadas nos últimos anos, como a permanência prolongada nos EUA sob pretextos educacionais e a utilização indevida de vistos de turismo para ganhar tempo e, posteriormente, aplicar para o visto de estudante dentro do país. “Era algo anunciado. Há muito tempo alertamos sobre abusos que estavam ocorrendo. O governo americano agora optou por interromper o sistema antes de definir novas regras mais rigorosas”, pontua.

Entre as possíveis novas exigências estão a concessão de acesso direto a extratos bancários para evitar fraudes documentais e o cruzamento de dados digitais, como redes sociais e históricos de movimentação. “Muitos consulados vinham enfrentando falsificações de comprovantes e argumentos inconsistentes. Isso naturalmente acabou gerando uma resposta severa”, avalia.

Para quem já obteve o visto F ou J com antecedência e tem viagem marcada, Toledo acredita que a autorização continuará válida, mas recomenda cautela. “Neste momento, a suspensão vale para novos pedidos. Não há sinalização de cancelamento de vistos já emitidos, mas é essencial acompanhar cada caso com atenção”, afirma.

Toledo reforça que, apesar da frustração de quem já tinha planos definidos, o momento exige paciência e estratégia. “Muitos estudantes estão angustiados, e com razão, mas não é o caso de desespero. Essa paralisação tende a ser seguida por uma reestruturação das regras. A melhor atitude agora é manter diálogo com as instituições e buscar apoio profissional para entender os próximos passos com segurança”, alerta.