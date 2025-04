Estudantes da rede municipal participam de atividades educativas em parques de Goiânia

Parques de Goiânia têm sido utilizados como espaço complementar de aprendizagem para estudantes da rede pública municipal. A iniciativa, desenvolvida pela Secretaria Municipal de Educação (SME) em parceria com a Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), oferece visitas guiadas a unidades como os parques Bernardo Elis, Flamboyant, Linear Macambira, Anicuns, Carmo Bernardo e Jardim Botânico.

As atividades ocorrem entre terça e sexta-feira e incluem trilhas, oficinas, dinâmicas em grupo, contação de histórias e rodas de conversa. As ações são conduzidas por uma equipe formada por pedagogos, biólogos e geólogos, com foco em temas relacionados ao meio ambiente, sustentabilidade e biodiversidade.

A programação é adaptada aos objetivos pedagógicos de cada escola e segue diretrizes do Documento Curricular Ampliado para Goiás (DC-GO). Além de alunos do ensino regular, também participam estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA), grupos da comunidade, como idosos e membros de instituições religiosas.

A proposta busca integrar conteúdos curriculares a vivências fora da sala de aula. Segundo a SME, a experiência tem contribuído para o engajamento dos alunos e favorecido o desenvolvimento de habilidades sociais, cognitivas e ambientais. As ações fazem parte da política de educação ambiental do município e devem continuar ao longo do ano letivo.