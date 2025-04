Ex-presidente Collor é preso em Alagoas

O ex-presidente da República Fernando Collor de Mello foi preso na manhã desta quarta-feira (24), em Maceió (AL), para o cumprimento da pena imposta pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, Collor recebeu uma sentença de 8 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado, além de multa e perda de mandato público.

A prisão foi autorizada pelo ministro Edson Fachin, relator da ação penal no STF. A execução da pena ocorre após a publicação do acórdão do julgamento, que confirmou os crimes praticados por Collor durante seu mandato como senador da República, no âmbito de um esquema de corrupção envolvendo contratos da BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras.

O ex-presidente se entregou à Polícia Federal em sua residência, em Alagoas, e deve ser transferido para um presídio da capital ou de outro estado, conforme decisão a ser tomada pelas autoridades judiciais. A defesa ainda tenta recursos, mas a condenação já transita em julgado em parte dos aspectos, permitindo a execução imediata da pena.

Collor foi o primeiro presidente da República eleito pelo voto direto após a redemocratização. Renunciou ao cargo em 1992, em meio a um processo de impeachment por denúncias de corrupção. Desde então, tentou reabilitar sua carreira política, tendo exercido mandatos como senador até 2023.

A prisão marca um novo capítulo na história de figuras públicas condenadas por corrupção no país, em meio a um cenário político ainda polarizado e atento às movimentações do Judiciário.