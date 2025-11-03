search
Feirão de Empregos será na Região da 44, em Goiânia

Com a iniciativa, a administração estadual vai oferecer mais de 1.000 oportunidades com entrevistas no local e chances de contratação imediata; salários podem chegar a R$ 3 mil


Por Redação Tribuna do Planalto em 03/11/2025 - 09:24

Feirão do emprego
Com foco no aumento de oportunidades de trabalho neste fim de ano, o Feirão de Empregos do Governo de Goiás chega à Região da 44, em Goiânia, nesta semana, com mais de 1.000 oportunidades e chances de contratação imediata. Desta vez, o feirão será montado no Mega Moda Park, de terça-feira a quinta-feira (4 a 6/11), entre 8h e 17h, na praça de eventos do shopping.
Uma estrutura especial está sendo preparada para atender os candidatos, com entrevistas de emprego no local, assessoria para elaboração de currículo e documentação necessária para a contratação. O atendimento é totalmente gratuito e para se candidatar a uma das vagas do feirão, o candidato deve apresentar documento pessoal com foto e comprovante de endereço.
As oportunidades contemplam cargos como vendedor interno, atendente de lanchonete e de loja, cozinheiro, estoquista, operador de caixa, recepcionista, entre outros. Em algumas funções, a remuneração pode chegar a R$ 3 mil mensais. Também há vagas que não exigem experiência anterior, ampliando as chances para quem busca o primeiro emprego.
“Essas vagas incluem oportunidades captadas na Região da 44, em lojas de rua e shoppings que estão contratando de olho no movimento da black Friday e do Natal, e também em outras regiões comerciais na Região Metropolitana de Goiânia. Então, o feirão é uma grande chance de realmente conseguir um trabalho de carteira assinada, com os benefícios do emprego fixo e ainda com a possibilidade de o emprego ser efetivado no ano que vem”, destaca o secretário da Retomada, César Moura.
