Feriado de 1º de Maio: PRF intensifica fiscalização nas rodovias federais em Goiás

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Goiás iniciou, nesta quarta-feira (30), a Operação “Dia do Trabalho”, com reforço nas fiscalizações ao longo das rodovias federais que cortam o estado. A operação segue até as 23h59 de domingo (4), cobrindo todo o período do feriado prolongado de 1º de Maio.

O objetivo da ação é prevenir acidentes e garantir a segurança viária diante do aumento no fluxo de veículos esperado para os próximos dias. Com esforços nos trechos com maior movimentação e registro de sinistros, especialmente nas regiões metropolitanas e rotas que levam a destinos turísticos do estado.

Infrações

Durante a operação, serão fiscalizadas infrações que mais contribuem para acidentes graves, como ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade, falta do uso do cinto de segurança, uso de celular ao volante e condições inadequadas dos veículos.

Além da fiscalização, a PRF também promoverá ações educativas com motoristas e passageiros, orientando sobre práticas seguras de direção, a importância da revisão veicular e o respeito às normas de trânsito.

