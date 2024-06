Festejos Juninos celebram cultura negra no Quilombo de Goiânia

No próximo sábado, 22, o Orum Aiyê Quilombo Cultural, situado na região Norte de Goiânia, celebra seu primeiro arraiá com uma vibrante homenagem à cultura negra. O evento, marcado para iniciar às 15h30, traz como destaque o tradicional Auto do Bumba Meu Boi, manifestação cultural emblemática ligada às raízes afro-brasileiras. O Boi do Rosário, vindo diretamente de Pirenópolis para a ocasião, protagoniza um cortejo que culmina no Bar da Poliana, no Residencial Nossa Morada, onde será encenado o espetáculo.

A festividade, integrada ao projeto apoiado pela lei Paulo Gustavo, oferece entrada franca e promove uma feira de comidas típicas, além de uma quadrilha improvisada, enriquecendo a diversidade cultural local. Marcelo Marques, produtor do evento, ressalta a importância da cultura negra nas festas juninas no Brasil, destacando que “a influência da cultura negra está presente em diversos elementos, desde a música até as danças e a culinária”.

Raquel Rocha, co-produtora, complementa que o objetivo é valorizar a presença da cultura negra no cenário das festas juninas, realçando que “o Orum Aiyê traz um arraiá pensado para celebrar e preservar essa influência tão significativa que molda a identidade cultural brasileira”.

Este evento destaca-se não apenas pela gastronomia típica, mas também pela inclusão da dança do Bumba Meu Boi, que, apesar de suas raízes europeias, incorpora elementos dos batuques e danças de origem africana, resultando em uma expressão cultural única e inclusiva.