Festival Bar em Bar oferece petiscos exclusivos nos últimos dias em Goiânia e Rio Verde

Os amantes da boa gastronomia têm até 24 de novembro para aproveitar o Festival Bar em Bar, que reúne 40 bares em Goiânia e Rio Verde com petiscos exclusivos a preços promocionais, de R$ 39,90 a R$ 69,90. O tema deste ano, “Um brinde aos melhores momentos”, celebra a cultura de boteco e a diversidade culinária brasileira, com pratos que vão do tradicional ao contemporâneo.

Além da experiência gastronômica, o festival oferece premiações para os participantes. Ao pedir um petisco do evento, o cliente recebe um passaporte para acumular selos. A cada três selos diferentes, ganha-se um copo colecionável. Completando nove selos, o cliente recebe um petisco da Petiscos & Cia, e, ao atingir 15 selos, leva para casa um cooler exclusivo. As três primeiras pessoas que completarem o passaporte com todos os selos ganharão um prêmio de R$ 500 cada.

Outra novidade é a interação pelas redes sociais. Quem postar uma foto do petisco no Instagram, marcando @abraselgo e @exclusivautil, recebe um copo americano na hora.

O festival, realizado pela Abrasel-GO e Sindibares Goiânia, reforça a importância dos bares como espaços de lazer e sociabilidade. Os pratos, que variam da gastronomia tradicional brasileira a criações inovadoras, convidam o público a explorar a rica cultura de boteco.

Para conferir a lista completa de bares e petiscos, acesse www.barembar.com.br ou siga @abraselgo no Instagram.

Serviço:

Festival Bar em Bar