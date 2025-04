Mostra de Teatro Nacional de Porangatu contará com espetáculos teatrais e circenses, oficinas e debates

Porangatu recebe, de terça-feira a sábado (22 a 26/04), a 20ª edição da Mostra de Teatro Nacional de Porangatu (TeNpo 2025). Ao todo, serão quinze sessões de teatro e circo que, este ano, chegam ainda mais descentralizadas, tendo como palcos também o Jardim Brasília, o Setor Sete Ranchos e o povoado de Linda Vista.

A programação toda gratuita é composta por espetáculos teatrais e circenses, sete oficinas, além da novidade deste ano, o Cine Goiás Itinerante. Também é inédito nesta edição, o projeto Secult Goiás Itinerante, com o Encontro de Gestores Culturais, iniciativa que visa proporcionar aos produtores culturais do município uma atividade formativa e a oportunidade de esclarecer dúvidas dos artistas e trabalhadores da cultura que desejam pleitear recursos dos editais da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB).

Para a secretária de Estado da Cultura, Yara Nunes, a Mostra de Teatro no norte do estado reforça o compromisso do Governo de Goiás com a descentralização e democratização da cultura. “Ao levar gratuitamente teatro, circo e cinema a diversos bairros de Porangatu, valorizamos as múltiplas linguagens artísticas, promovemos o acesso à arte e fortalecemos a identidade e o protagonismo das comunidades locais. Esse é o principal legado do TeNpo nesses 20 anos de edições”, destaca a titular da pasta.

O TeNpo é realizado pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), correalizado pela Universidade Federal de Goiás (UFG), por meio da Fundação Rádio e Televisão Educativa (RTVE). O evento conta com a parceria da Secretaria de Estado da Retomada, Prefeitura de Porangatu, Goiás Social, Sesc Goiás, Academia Viking Cross e Corpo de Bombeiros.

Teatro

A abertura oficial ocorrerá às 19h30, do dia 22/4, com o espetáculo “NIQ – Por estradas mundo afora”, dirigida e interpretada por Júlio Vann (GO). A classificação é livre. Na quarta-feira (23/4), sobe ao palco a companhia de teatro Boca do Lixo (Anápolis); na quinta-feira (24/4), é a vez do Teatro da Escuta (Goiânia), Kuase Normais (Porangatu) e Sem Nome Cia de Teatro (Goiânia).

Na sexta-feira (25/4), a trupe do Nu Escuro (Goiânia) é a grande atração. Fecha a programação teatral, no sábado (26/4), o espetáculo “Vozes da Floresta – Chico Mendes Vive” (São Paulo), com direção, concepção e atuação de Lucélia Santos – um oferecimento do Sesc Goiás. Todas as peças serão apresentadas no Teatro do Centro Cultural de Porangatu, localizado na Praça Ângelo Rosa de Moura, no Centro.

Circo

A partir do dia 23/4, às 17h30, a programação contará, ainda, com sessões diárias do Circo Laheto (Goiânia), com o espetáculo “Entre o Real e o Imaginário”, com direção geral de Maneco Manacá e artística de Danilo Lúcio. A tenda estará montada no campo ao lado da Escola Municipal Jesuíno Gonçalves dos Reis, na Av. Brasil, na Vila Record. Já as sessões de circo itinerante ficarão a cargo da Cia Pé de Cana (São Paulo), que apresentará a performance “Palhaças Sim, Sinhô”, dirigida por Katina Sousa.

No dia 23/4, o grupo estará no Povoado de Linda Vista; no dia 24/4, no Setor Nossa Senhora da Piedade; na sexta (25), no Setor Jardim Brasília; e no dia 26/4, na Praça do Setor Sete Ranchos. Todas as apresentações terão início às 16h, com exceção da última, marcada para às 16h30.

Cinema

A grande novidade deste ano fica por conta do projeto Cine Goiás Itinerante, com sessões gratuitas de cinema para a população, além de uma oficina de Stop Motion. O projeto irá percorrer as escolas municipais Luiz Alves Pereira, no setor Vila Operária; Linda Vista, no povoado de Linda Vista; e Maria José Gonçalves, no setor Bela Vista. As sessões são livres.

O Cine Goiás Itinerante tem como missão levar entretenimento e cultura por meio do cinema a todas as regiões do estado, gratuitamente. Um dos principais pilares do projeto é a exibição de filmes que participaram do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica). As sessões de cinema no TeNpo 2025 estão programadas para os dias 22, 24 e 25 de abril, nos períodos matutino e vespertino.

Oficinas

Em 2025, o TeNpo ofertará sete oficinas gratuitas, sendo uma delas de Stop Motion, ministrada por Nuno Aymar e Eudaldo Guimarães, uma das novidades da mostra para esta edição. O grande destaque fica por conta da oficina “O Corpo do Ator na Interpretação para Teatro, Cinema e Televisão”, ministrada por Ana Magdalena e João Côrtes, do Rio de Janeiro. Duas formações de circo também integram a programação, sendo uma de Malabares e outra de Acrobacias de Solo e Aéreas.

As outras oficinas são:

Dramaturgias Emergentes: Território dos Objetos. Ministrante: Takaiúna/ Aparecida de Goiânia; Danças Negras que transformam as Ruas. Ministrantes: Jéssika Gomes e Wes Ferreira/ Goiânia; e Jogos Teatrais para a Cena e para a Sala de Aula. Ministrante: Rui Jorge Vinhais Bordalo/ Goiânia.

Ao todo, as atividades reunirão 120 alunos. Todas as aulas ocorrerão no Centro Cultural de Porangatu, nos períodos matutino e vespertino.

Debates

Um momento inédito na programação da mostra é o Encontro de Gestores Culturais, com o projeto Secult Goiás Itinerante, que será realizado no dia 23 de abril, às 15h, no Museu Ângelo Rosa de Moura, no anexo Arqueológico Jaguatirica, localizado na Praça Nossa Senhora da Piedade, no Centro Histórico de Porangatu.

O encontro reunirá gestores culturais, que proporcionarão aos produtores, artistas e trabalhadores da cultura do município a oportunidade de esclarecer dúvidas sobre como pleitear recursos dos editais da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) e de debater ações culturais e artísticas em voga no Estado de Goiás. Durante os cinco dias de realização do TeNpo, a cidade espera receber cerca de 5 mil turistas, segundo previsão da Secretaria Municipal de Turismo.

A programação completa pode ser acompanhada pelo site mostratenpo.cultura.go.gov.br.

Serviço

Abertura oficial da 20ª edição da Mostra de Teatro Nacional de Porangatu – TeNpo 2025

Quando: Terça-feira ( 22/4), às 19h30

Onde: Teatro do Centro Cultural de Porangatu, na Praça Ângelo Rosa de Moura, no Centro

Entrada gratuita